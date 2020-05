E mentre in commissione regionale si lavora per Potenza città d’arte (la cosa ci fa piacere, leggerete in coda il resoconto) al Governo, almeno per ora, non si è deliberato ancora nulla per il sostegno alle economie delle città d’arte consolidate e di livello internazionale come Matera e Venezia, duramente colpite dalla crisi procurata dall’epidemia da virus a corona. A segnalarcelo è il parlamentare Gianluca Rospi (Popolo Protagonista-Alleanza popolare ), che aveva presentato un emendamento che non è passato. Rammarico per questa ”dimenticanza”, che si spera temporanea o in attesa di una parte dei prestiti dell’Unione Europea che dovrebbero servire per sostenere il settore. Quando e come non lo sappiamo, ma gli operatori economici e le famiglie, quelle che non hanno altri introiti, soffrono. Rospi ricorda anche all’alluvione del novembre 2019, con danni e purtroppo reazioni diverse a Matera e Venezia. Sulle calamità non ci facciamo molte illusioni, per il diverso impatto avuto e sui danni alle attività. Piuttosto,crisi da epidemia da coronavirus a parte, è importante ricordare che l’immobilismo su Matera ”città d’arte”, che è tanta parte dell’offerta turistica, dura dal dicembre scorso. Dal silenzio seguito alla cerimonia di chiusura da capitale europea della cultura, con l’ingessamento della Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” , il ridimensionametno degli organici, la cessazione del rapporto con il direttore generale Paolo Verri, con una situazione finanziaria ancora nel limbo e la situazione ”attendista” (usiamo un eufemismo) della Regione, azionista di maggioranza di quella Istituzione. Quanto al Comune, impegnato nel riavvio delle opere pubbliche persiste la mancanza di un Piano strategico del turismo che fissi regole e percorsi conferma perchè si è giunti ai risultati di oggi. Senza cultura di impresa, che la politica di prossimità non puo’ e non vuole dare, si resta al palo. Ha fatto bene Rospi a sollevare la questione. Forse, ma non sappiamo quando, arriveranno quattrini dal Ministero per il Sud o dal Mibac, con tante speranze per alcuni sul business della digitalizzazione di eventi e di risorse. Ma deve preoccupare il ruolo di Matera, che gradualmente rischia di perdere funzioni.La riforma o riorganizzazione della sanità lucana, della quale si sta parlando a Potenza in questi giorni. rischia di farci perdere tra il silenzio di quanti ci rappresentano a vari livelli, l’Azienda sanitaria locale a tutto vantaggio del vecchio disegno compensativo della politica territoriale ,emerso nel corso di inchieste giudiziarie. Del resto la Asm di Matera è commissariata, dopo la dipartita del renziano Joseph Polimeni. Le razionalizzazioni di servizi e di spesa servono, ma non lo svuotamento di funzioni come accaduto finora. Il Madonna delle Grazie ha perso ”appeal” e risorse, anche umane, con la migrazione sanitaria che continua. Materani, sveglia…La storia si ripete. E non è questione di campanile. Ci mancherebbe. Potenza della perdita di autonomia cittadina. Ma quando si va a votare ricordiamocelo.

ON. ROSPI: “IL GOVERNO SI DIMENTICA DELLA CAPITALE EUROPEA DELLACULTURA….”“Ho presentato un Odg che prevede misure per sostenere economicamente le piccole emedie imprese, reputando prioritario attivare stanziamenti economici diretti anche per leimprese del settore turistico e per tutti gli operatori del medesimo settore che operano nellecittà d’arte di Matera e Venezia”. Questo è quanto dichiara il Deputato Gianluca Rospi.“L’Odg impegnava il Governo di prevedere nei prossimi decreti un Fondo per il sostegno allepiccole e medie imprese del settore turistico e dell’accoglienza. E’ infatti inconcepibile cheall’interno del decreto legge dell’8 Aprile non sia prevista alcuna misura relativa al rilancio diMatera, Capitale Europea della Cultura per il 2019, e Venezia, già colpite entrambe nelnovembre scorso da eccezionali eventi atmosferici che hanno provocato ingenti danni alpatrimonio culturale e alle strutture turistico ricettive dei territori.Nei mesi scorsi, entrambe le città hanno beneficiato, tra l’altro, di soli ristori economiciesclusivamente riservati al patrimonio pubblico.Nessun beneficio è stato dato, invece, ai tanti imprenditori del settore dell’accoglienza eculturale, che hanno sofferto, proprio dal mese di novembre, il calo dell’economia legata alsettore turistico.Il Governo, non approvando il mio odg, ha dunque dato l’ennesima prova di aver dimenticatoMatera, Patrimonio Mondiale Unesco, tra le città più antiche al mondo, ancora oggi in gradodi custodire e preservare testimonianze di insediamenti umani risalenti al Paleolitico:nonostante una forte rappresentanza numerica di esponenti lucani a livello governativo, traMinistri e Sottosegretari, la Capitale Europea della Cultura viene di fatto dimenticata eabbandonata del tutto, nonostante sia apprezzata sempre più nel mondo. Da vergognanazionale a Patrimonio Unesco, a Capitale Europea della Cultura, per poi arrivare ad oggi ecadere nel dimenticatoio. Dovrebbero essere altri a vergognarsi oggi di queste infaustedecisioni!”. Continua l’Onorevole Rospi.“È chiaro che gli operatori turistici di entrambe le città si trovano ad oggi in netta difficoltà, aseguito anche delle terribili conseguenze della pandemia da Covid19, ulteriore duro colpoall’economia di queste realtà che si basa quasi esclusivamente sul turismo. Motivo per cui, ilGoverno deve dare un segnale chiaro ed incisivo, prevedendo un fondo speciale per Materae Venezia, finalizzato a non disperdere gli eccellenti risultati turistici e culturali acquisiti neglianni”. Conclude l’On. Gianluca Rospi.27/05POTENZA CITTA’ D’ARTE (3^ COMMISSIONE)Bellettieri e Piro (Forza Italia) su integrazione Potenza tra le città d’arte(L.R.20/07/1999 N 19).

“ La proposta di legge per l’assegnazione di titolo di città d’arte al capoluogo di Regioneè stata approvata in Terza Commissione.

“Il voto favorevole ha fatto siche la città di Potenza, sinora rimasta fuori dall’allegato n.5 di suddetta legge ,che ha caratteristiche precipue le consentono di essere annoverata tra le città che rivestono un interesse culturale, permettendo cosi anche un ritorno economico.”

Cosi i Consiglieri Regionali Fi Bellettieri e Piro che sottolineano:

“Potenza, seppur con le sue contenute dimensioni di città italiana piccolo-media, è una delle città che presenta una delle più alte concentrazioni di architettura contemporanea di particolare rilievo,tanto per citarne alcune: Auditorium più anfiteatro del Coservatorio Gesualdo da Venosa e Casa del Balilla di Mario Ridolfi, relativamente alla pittura Tela Adorazione de Pastori di Giovanni Ricca oppure Tela Madonna col bambino tra santi Pietro e Paolo a firma di Teodoro D’Errico.

E’evidente che la consistenza artistica di Potenza, riferita a quella del Comune medio della Basilicata è enorme, un patrimonio che è oggettivamente immenso,molto ricco ed imponente in confronto allo standard ed al valore medio del patrimonio artistico degli altri 130 comuni della Basilicata.

Un primo passaggio fondamentale, quello in terza commissione- concludono Bellettieri e Piro- per il quale un ringraziamento va al presidente Quarto e ai colleghi commissari, che permetterà in tempi brevi la calendarizzazione e la discussione in consiglio regionale”