La febbre della crisi procurata dall’epidemia da virus a corona resta alta. L’impiego di Tachipirina, di borse di ghiaccio e di medicamenti tradizionali servono a poco, soprattutto se si è avuto appena il tempo di respirare un po’ la scorsa estate, prima della prevedibile ricaduta autunnale. E Matera, città d’arte, di alcuni servizi che pagano gli effetti dell’accentramento regionale e dei tagli della spesa (dalla sanità all’università, per citarne alcuni), ma con un tessuto produttivo che va avanti con difficoltà, non può vivere il corto respiro degli ammortizzatori e dei contributi nazionali (meno che ci sono, ma vanno erogati con puntualità) senza guardare al futuro. Per farlo occorre una programmazione concreta che tenga conto della presenza ingombrante del covid 19 e delle sue varianti, che influenzeranno – piaccia o no – i prossimi anni, anche con le campagne vaccinali annuali: business presente e futuro. E allora occorre guardarsi intorno e unire le forze. Si parte dalla commissione comunale attività produttive, lavorando al forum datoriale ‘’pubblico privato’’ come suggerisce il consigliere Nicola Casino (Forza Italia) o a peculiarità, come il settore primario, tornate dopo 25 anni tra le deleghe e gli obiettivi dell’Amministrazione comunale. Del resto occorre fare sistema viste le peculiarità di Matera e della sua economia, recuperando autonomia decisionale, proposta e progettualità. Se lo faremo usciremo sia pure in ‘’sicurezza’’ dalla seconda fase della crisi dell’epidemia da virus a corona. Con la consapevolezza che le ricadute, se non ci si è rafforzati con la terapia giusta, sono sempre possibili.



LA NOTA DEL CONSIGLIERE CASINO

“Servono misure urgenti a sostegno delle imprese materane, molte delle quali sono a rischio chiusura”.

Nella giornata di ieri, 23 novembre, si è riunita la Commissione Attivvità Produttive il cui ruolo, consultivo e propositivo, mai come in questo momento, assume un valore determinante, ai fini della ripartenza economica della nostra città. Il momento di oggettiva difficoltà che attraversa tutto il tessuto economico-sociale della nostra comunità ci impone di avviare un confronto dialettico e costruttivo, in seno alla commissione stessa, al fine di semplificare e rendere più agevole la rimessa in moto del comparto economico produttivo – commerciale, oggi maggiormente colpito dagli effetti della crisi pandemica che ha rivoluzionato le nostre vite.

I temi portati in discussione nella Prima Commissione, dall’istituzione di un Forum datoriale “Pubblico-Privato”, rispetto al quale ho personalmente avanzato la richiesta che si tenga conto della rappresentanza delle opposizioni in seno allo stesso, alla rimodulazione di una “Consulta-agricola”, ad oggi regolata da una delibera di Consiglio comunale del 19-12-1995, potrebbero davvero rappresentare un importante punto di ripartenza economica cittadina, se solo, tuttavia, al netto delle dichiarazioni di intenti, ci si mettesse tutti a lavoro, al fine di riempire di contenuti quelli che oggi appaiono, in prospettiva, imprescindibili, seppur nuovi, metodi di lavoro.

Ritengo di fondamentale importanza sostenere il piccolo commercio, la piccola-media impresa e l’artigianato, che sono quelli che, più di altri settori, hanno pagato il prezzo delle restrizioni imposte dalla necessità di tutelare la salute delle persone. In quest’ottica ho rimarcato, in seno alla Commissione stessa, la necessità di destinare parte dei fondi rinvenienti da economie di bilancio, dovute alla mancata programmazione di eventi natalizi, al sostegno alle imprese cittadine ed alla promozione turistica del territorio.

E’ pertanto indispensabile per la nostra comunità attuare delle misure che non abbiano come mantello comune il mero assistenzialismo, le quali risulterebbero complessivamente inefficaci ai fini della ripartenza economica della nostra comuntà. A tal riguardo, basti considerare che secondo gli ultimi dati Istat il 38,8% delle imprese italiane, comprese quelle ricadenti sul nostro territorio, è a rischio chiusura a causa della crisi economica in atto. Sempre nel’indagine Istat si evidenzia che il pericolo di chiudere è più alto tra le micro imprese (40,6%) e la piccole (33,5%). Per fare un esempio pratico, circa 6 alberghi e ristoranti su 10 presenti nella nostra città rischiano la sopravvivenza, e ciò mette a repentaglio centinaia di posti di lavoro di nostri concittadini.

Ritengo che su temi importanti come questo, non ci sia bandiera politica che si possa sventolare, se non quella dell’amore per la nostra città e per il suo destino economico, un amore incondizionato che, seppur personalmente dall’opposizione, impone a tutti i rappresentanti in seno al Consiglio Comunale di lavorare nell’esclusivo interesse di Matera.

Matera, 24/11/2020

Dott. Nicola Casino