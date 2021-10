Niente nomi e nemmeno chiusura della crisi. Sembrava che la serata di lunedì 25 ottobre portasse alla quadra del cerchio per varare la nuova giunta al Comune di Matera, ma la situazione si è complicata su rappresentanze assessorili in relazione alla forza di componenti e partiti. E la cosa, da quanto si è appreso, è stata un passo indietro rispetto alle indiscrezioni sulla ripartizione comparsa su alcuni organi di informazione, che avevano comunque evidenziato i nodi di Volt (che ha preso le distanze dalla maggioranza con la nota ”la Buona politica sa fare a meno di procuratori e poltrone”) dopo la fuoriuscita di alcuni consiglieri, e del rapporto con i Verdi, Matera 3.0 e anche al peso del Movimento cinque stelle che è il partito di maggioranza nella giunta guidata da Domenico Bennardi. Una situazione che ha destato perplessità e con il rischio che qualcuno non venga rappresentato in giunta e questo non può di certo essere un segnale di stabilità m che finirebbe con l’allentare compattezza e senso di responsabilità. Se così fosse i conti sarebbero presto fatti e si scenderebbe a 16-17 consiglieri. Un campanello di allarme anche per il partito di maggioranza. Si prende tempo? …forse anche per mandare avanti un programma di priorità sul quale non si è avuto tempo di soffermarsi? O si prepara qualche sorpresa. Di certo tutti sono consapevoli che dopo un anno nessuno vuole andare a casa. Domanda scontata ma se non si motivano le truppe, che hanno consentito un anno fa la vittoria del sindaco Bennardi. Se ne riparlerà nei prossimi giorni dopo il ritorno del primo cittadino dall’Expo di Dubai, dove sono rappresentati Matera e la Basilicata. Se ne riparlerà la prossima settimana. Dopo Ognissanti o dopo il 4 novembre, ricorrenza dell’Unità nazionale e, forse, comunale…