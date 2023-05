Crisi al Comune . Presidente Conte, pensaci tu…

…e del resto Matera, elettore più, elettore meno, è una delle poche città capoluogo di provincia con un sindaco del M5s, Domenico Bennardi,alla guida di una coalizione che comprende socialisti, verdi, e campo democratico.Una maggioranza definita ”modello Matera”, ma che continua a mostrare scricchiolii, visto che siamo alla vigilia (salvo cataclismi) del varo di una terza giunta. E del resto concludere a metà una consiliatura non conviene a gran parte dei consiglieri, aldilà delle richieste delle opposizioni di rimettere il mandato o,in subordine, di comporre una giunta tecnica che lavori sodo, per esempio, sui progetti del Pnrr, organici comunali permettendo. Una richiesta al primo cittadino a cambiare rotta nella scelta, nelle deleghe e soprattutto nelle competenze. Ma c’è un confronto politico in atto e le conferme di una soluzione in via di ”ricomposizione” sono venute dalle precisazioni, con un invito al rilancio del programma rimarcato dal consiglio Michele Paterino per Campo Democratico, dal capogruppo del M5S Francesco Salvatore che ha rassicurato come ”non ci sarà alcun divorzio nella coalizione” e che nelle prossime ore ci sarà la nuova giunta,e dal consigliere dei Verdi Mario Montemurro che ha difeso il modello Matera ed espresso perplessità sui ”processi alle intenzioni’ ‘ su quanto accaduto nei giorni scorsi . Il sindaco, nella comunicazione fatta al consiglio – in seconda convocazione, dedicata al bilancio consuntivo- si è tenuto sulle generali, ricalcando quanto già detto con un atto ”doveroso e doloroso” che nei giorni scorsi hanno portato al ritiro delle deleghe agli assessori. Considerazioni accompagnate dai risultati raggiunti finora: dalle opere pubbliche al mondo digitale a quello culturale e turistico,dal G20 all’orchestra sinfonica. Temi e settori sui quali valutazioni, ricadute, gestione e opportunità hanno destato perplessità e critiche dai banchi dell’opposizione, accompagnate da pubbliche attestazioni nei confronti della consigliera Maria Cristina Visaggi (Campo Democratico) che a metà mandato sarebbe dovuta subentrare al consigliere Antonio Materdomini ( M5S) alla presidenza del consiglio. Aspirazione, o patto non scritto ?, legati alla verifica dell’intesa politico programmatico di maggioranza.



Ma le condizioni perchè Materdomini potesse rinunciare (ammesso che fosse disposto a farlo) non ci sono. E, del resto, la mancata definizione, tra i Cinque Stelle, a livello nazionale, del limite dei due mandati per le regionali lascia le cose come stanno, anche al Comune di Matera. Servirebbe un pronunciamento del presidente del Movimento, Giuseppe Conte che, tra l’altro, non ha ancora definito alcuna intesa elettorale con il PD (per esempio) per le amministrative o le europee . Ma uno scossone al Comune occorre perchè il modello Matera recuperi smalto, con una iniezione di competenze e priorità nei programmi. E anche all’interno della galassia dei cinque stelle, ma fuori dal consiglio comunale, auspicano che il presidente Giuseppe Conte si faccia sentire in periferia e ”tenga stretta” l’esperienza di Matera ”laboratorio”. Non spetta a noi dire cosa debba fare la coalizione pentastellata nella Città dei Sassi, ma inducono senz’altro a riflessioni quanto ascoltato nella diretta social del consiglio comunale, sulla pagina web del Comune di Matera, che vi invitiamo a rivedere. Soppesando affermazioni e considerazioni dagli interventi, tra denunce, realismo e ironia, dei consiglieri di opposizione Pasquale Doria ( Matera Civica), Marina Susi e Gianni Schiuma ( Pd) , Augusto Toto e Mario Morelli (Fdi) , Nicola Casino e Adriana Violetto (Forza Italia), Rocco Sassone (Coraggio Italia) Cinzia Scarciolla e Milena Tosti che avevano fatto parte della coalizione di maggioranza. Gli inviti a ”esami di coscienza”, ”senso di responsabilità”, mettendo da parte ”cerchi magici” e ”interessi personali” , già sentiti in altre stagioni della politica, confermano che gli elettori, i cittadini, chiedono competenze, concretezza e chiarezza da quanti sono chiamati ad amministrare la città. E Matera, piaccia o no, deve fare i conti con una eredità, quella dell’anno da capitale europea della cultura, che ha perso smalto e autonomia decisionale. Sui ”perchè?” dibattito aperto…



LA NOTA DI PRECISAZIONE DEL GRUPPO CAMPO DEMOCRATICO

La scelta del gruppo consiliare di non partecipare ai lavori del consiglio comunale del 28 aprile scorso sicuramente non mette in discussione la maggioranza né tantomeno gli obiettivi programmatici la cui condivisione è stato elemento determinante nella decisione di far parte della coalizione, come anche la nostra presenza nell’esecutivo, ad assumere cioè una responsabilità diretta in questi mesi, ha trovato giustificazione esclusivamente nella volontà di perseguire alcuni obiettivi programmatici fondamentali che abbiamo contribuito a conseguire.

Abbiamo ritenuto opportuno, invece segnalare con la non partecipazione alla seduta consigliare la necessità di una verifica politica-programmatica complessiva a metà mandato circa l’operato della Giunta e i rapporti fra i gruppi di maggioranza in seno al Consiglio comunale, ritenendo ciò quale presupposto necessario per un deciso cambio di passo.

Inoltre, relativamente alla elezione del Presidente del Consiglio, per la seconda parte del mandato (ruolo istituzionale di garanzia delle prerogative dei consiglieri comunali) riteniamo che le questioni che attengono la scelta del candidato a tale funzione non dovrebbero essere decise solo nell’ambito del gruppo consiliare di maggioranza relativa, cui pure riconosciamo un ruolo guida della coalizione, ma proprio per questo hanno l’onere di impegnarsi ricercare con i propri alleati e io suggerirei anche con i gruppi consiliari di minoranza una possibile condivisione del consigliere da proporre per tale carica.

La scelta di azzerare la giunta comunale é stata forte e inattesa ma rientra naturalmente nelle facoltà del Sindaco.

E’ invece apprezzabile e condivisibile il fine, ossia fare chiarezza nella maggioranza e rilanciare l’azione politico-amministrativa, che sino a questo momento non sempre è risultata in linea con le aspettative dei cittadini.

Ciò passa innanzitutto, oltre che perseguendo gli obiettivi indicati dal sindaco, attraverso la definizione di serie e lungimiranti politiche culturali, sociali e del turismo all’altezza delle sfide che la città é chiamata ad affrontare, nonché con una decisa svolta nel pieno impiego delle risorse finanziarie disponibili e nella realizzazione delle opere pubbliche già programmate.

In secondo luogo, attraverso con il pieno rispetto della dignità e del ruolo dei gruppi che compongono la maggioranza, adottando e seguendo, concretamente ed effettivamente, il metodo del confronto e della collegialità, senza imposizioni o scelte pregiudiziali, né tanto meno irragionevoli prove di forza.

In conclusione il gruppo consiliare é pronto a dare il suo contributo alla verifica politico-programmatica che si farà nelle prossime ore, come già fatto in passato, attraverso l’attività e l’iniziativa del gruppo consiliare finalizzata esclusivamente a realizzare gli obiettivi programmatici che insieme abbiamo condiviso.

Ringraziamo gli assessori Maria Pistone e Angelo Cotugno per il lavoro svolto, ancora più apprezzabile per le non facili condizioni politiche e amministrative in cui hanno operato.