Quanto è il gradimento dei cittadini rispetto all’azione del proprio presidente di regione durante questa pandemia? A misurarlo è stato il recente sondaggio della Swg che ha posto agli intervistati la seguente domanda: “Quanto ritiene efficace l’operato della presidente della Regione?”

Ebbene, al primo posto si è collocato il presidente del Veneto, Luca Zaia con il 79% di gradimento, seguito da Stefano Bonaccini dell’Emilia Romagna con un ottimo 72%, terzo il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (60%), con il podio quindi tutto del nord. Al quarto posto, con il 57% troviamo il primo dei presidenti del sud, Vincenzo De Luca, mentre il nostro Vito Bardi si colloca all’ultimo posto con un 29%. Tutti, comunque in crescita di consensi come precisa l’istituto di statistica : “le persone si sono affidate agli amministratori più di quanto lo facessero di solito. Ne risulta una crescita generalizzata del gradimento dei governatori, con poche eccezioni“. Vedi Attilio Fontana, della Lombardia, che dal 55% è sceso al 33% attuale e Toti della Liguria (dal 55% al 51%).

Questo poco lusinghiero gradimento da parte dei lucani nei confronti del proprio presidente Bardi registrato dalla SWG è stato commentato in vario modo e rispetto ad alcuni di questi ultimo gli assessori della Giunta Regionale hanno replicato derubricandoli ad un “attacco ingeneroso e strumentale”.

Questa la nota diffusa dagli assessori Francesco Cupparo, Francesco Fanelli, Donatella Merra, Rocco Leone e Gianni Rosa:

“Cavalcare i diffusi sentimenti di preoccupazione e di incertezza dei cittadini lucani per la pandemia è solo un’azione irresponsabile che risponde alla logica strumentale di colpire il Presidente Bardi, sfruttando il clima generale di apprensione. Interpretare il recente sondaggio Swg come “bocciatura” dell’operato del nostro Presidente è innanzitutto ingeneroso sul piano umano per l’impegno profuso nell’anno del Covid 19 senza risparmio di energia e con la massima attenzione ai bisogni di prevenzione e cura dei lucani. La strumentalità è palese quando in alcuni giornali si omette di scrivere le conclusioni di Swg secondo le quali “i presidenti Christian Solinas (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata) sono comunque in crescita di consensi” limitandosi solo ai dati del sondaggio. L’attuale fase richiede in primo luogo da chi fa informazione un atteggiamento di maggiore obiettività e responsabilità innanzitutto per non accrescere la sfiducia dei cittadini che invece hanno bisogno di punti di riferimento istituzionali. Questo non vuol dire rinunciare alla critica. Piuttosto per quanto riguarda la gestione dell’emergenza pandemica ci sarà tempo e modo per giudicare”.