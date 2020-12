Mentre impazza la pubblicità promozionale sui pagamenti con carte di credito, rimborsi e in attesa della lotteria per gli scontrini – con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale accrescendo le banche dati on line- c’è chi attende l’accreditamento dei ristori e dei buoni spesa, per affrontare un Natale dimesso e ”quaresimale” imposto dalla crisi da coronavirus. E così anche a Matera dove si sentono eccome i contraccolpi sulla filiera turistica e di altri settori produttivi si sentono eccome. Senza dimenticare la cronica situazione del sommerso. Tant’è che i consiglieri comunali Augusto Toto e Mario Morelli (Fratelli d’Italia) hanno rivolto una interrogazione orale all’Amministrazione per conoscere i motivi dei ritardi per l’avvio dell’iter procedurale nell’assegnazione dei buoni spesa. L’auspicio è che la situazione si sblocchi prima della risposta. Natale è sotto l’albero

Al Signor Sindaco del Comune di Matera

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Matera, 6 dicembre 2020

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE.

Oggetto: ritardi nell’avvio dell’iter procedurale per l’assegnazione dei buoni spesa.

Premesso che

• Il Governo per far fronte al periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus (COVID-19) e sostenere economicamente persone e famiglie in difficoltà,lo scorso 23 novembre, ha approvato il Decreto Ristori ter;

• La norma dispone “al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di Euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta”.

• Per i nuovi buoni spesa la quota che spetta al Comune di Matera è pari ad Euro 394.000,00 (trecentonovantaquattromilaeuro).

• Da una verifica effettuata presso gli uffici Comunali le risorse stanziate dal Governo sono già state accreditate nelle casse comunali;

Considerato che

• L’assegnazione di questi buoni spesa nel periodo natalizio potrebbero soddisfare, soprattutto in questo momento di difficoltà, un bisogno primario qual è quello all’alimentazione che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute soprattutto per quelle persone e famiglie bisognose;

• Il Comune di Matera vista la disponibilità dei fondi accreditati dal Governo poteva attivare l’iter procedurale per la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari;

I Sottoscritti Consiglieri Comunali

INTERROGA

Il Signor Sindaco,

• Per conoscere i motivi che impediscono l’avvio dell’iter procedurale per la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari;

• Per sapere se l’assegnazione dei buoni spesa per quelle famiglie bisognose rientra tra le priorità di questa Amministrazione;

• Per conoscere i tempi di pubblicazione del bando garantendo attraverso i buoni spesa l’acquisto di prodotti alimentari alle famiglie più indigenti della nostra città.

Il Consigliere Comunale

Augusto TOTO

Mario MORELLI