Cotugno: Sindaco, buon senso e rispetti regole e regolamenti

Si poteva evitare che le opposizioni, tranne due consiglieri https://giornalemio.it/cronaca/le-opposizioni-guastano-la-festa-a-nicoletti-e-toto-e-si-beccano-laccusa-di-irresponsabili/, abbandonassero i lavori del consiglio comunale di Matera dopo una pausa che sarebbe dovuta a servire a riflettere, andare avanti e,finalmente, eleggere il presidente del consiglio Augusto Toto e i due vice? Possibile, secondo il consigliere del gruppo misto Angelo Raffaele Cotugno che parla di ”arroganza dei numeri e non rispetto delle regole”. E qui vengono fuori le polemiche non ancora sopite sulla ”campagna acquisti” operata per la nuova maggioranza che supporta il sindaco Antonio Nicoletti. Il finesettimana porterà consiglio. O saremo punto e daccapo? Se fosse così rivedremmo un copione già visto in altri contesti. Serve buon senso e dialogo…visto che l’anno prossimo Matera, in attesa di progetti e di risorse, sara capitale mediterranea del dialogo e della cultura. Serve cultura del dialogo, preferibilmente senza sospensioni. I cittadini, di qualsiasi appartenenza politica o di quanti sono delusi dalla stessa, attendono fatti e impegno.



Comunicato Stampa

Cons. Cotugno Angelo Raffaele

Gruppo Misto Matera

Arroganza dei numeri e non rispetto delle regole

Che qualcuno dopo quanto successo ieri in Consiglio Comunale possa tacciare la opposizione di irresponsabilità, quel qualcuno probabilmente in questi mesi di consigliatura o si è distratto oppure era volutamente dormiente.

Al Sindaco più volte in maniera responsabile ( basti guardare quanto avvenuto nei precedenti consigli), gli è stato chiesto di tenere conto della volontà popolare e di formare una giunta di salute pubblica.

Ciò non è avvenuto e dopo una vergognosa “campagna acquisti” lo stesso, compone una giunta tutta di centro destra infischiandosene del risultato elettorale che pure avrebbe dovuto suggerirgli la strada da percorrere.

Ieri in Consiglio Comunale la maggioranza con la arroganza che contraddistingue la destra, rispetto ad una richiesta da parte della opposizione di una sospensione per capire cosa fosse successo circa un ordine del giorno non concordato in conferenza dei capi gruppo, la stessa veniva rigettata.

La sospensione sarebbe stata utile per un confronto aperto sulla condivisione circa la discussione dei punti all’ordine del giorno.



La destra di governo da par suo, invece ha voluto far pesare la logica dei numeri costringendo la opposizione ad abbandonare l’aula.

Le regole vanno rispettate e non calpestate.

Il confronto, la trasparenza, il dialogo costruttivo e non la arroganza dei numeri (della serie io sono io e voi non siete un…..) sono il sale della democrazia, ma forse a qualcuno piacciono piatti insipidi.

L’auspicio è che in futuro si tengano presente le regole e che tutto possa veramente essere finalizzato al bene comune e non a filiere di partito e a logiche elettorali oltreché personali.

Ad maiora semper