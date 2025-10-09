Cotugno: quella delibera non mi Quadrum…lo dice l’artico 63, incompatibile!

L’ultima radiografia sulla ex anatra zoppa municipale parla di lussazioni, contratture e di microfratture che, prima o poi, porteranno a terapia d’intervento da reparto di ortopedia. E il problema, stando a quanto afferma il consigliere del gruppo misto al Comune di Matera Angelo Raffaele Cotugno,e tecnico radiologo di professione, riguarda l’osso Quadrum simile all’atlante posto tra capo e collo della nuova maggioranza rafforzata dall’arrivo del consigliere Donato Braia. La delibera per un evento affidato alla società della quale fa parte lo stesso neo consigliere, sulla quale non c’è nulla da osservare, pone riflessioni e considerazioni di ordine politico e giuridico, in relazione a una incompatibilità citata dall’articolo 63 del Testo unico sugli enti locali. Cotugno va oltre e cita ” Belzebù” Giulio Andreotti, figura di spicco e arguta della Prima Repubblica, che ripeteva con occhi luciferini ” A pensare male degli altri si fa peccato, ma a volte ci si indovina”. Ed è l’incipit del comunicato di Angelo Raffaele Cotugno.



A pensare male degli altri si fa peccato , ma a volte ci si indovina

Giovedi 1 ottobre con determina dirigenziale del comune di Matera, viene affidata la gestione di un evento alla società Quadrum S. R. L. per un importo di 48.700 euro.

Nulla da dire circa la liceità dell’affidamento, ma alcune considerazioni di ordine politico e giuridico andrebbero esaminate.

L’amministratore della società Quadrum è Franco Braia fratello del consigliere Donato quest’ultimo responsabile commerciale della societa stessa che in data 4 ottobre comunica urbis et orbis (tradotto dal latino ‘dalla città al mondo”) la sua transumanza dalla coalizione in cui è stato eletto a quella del sindaco Nicoletti facendo sì che l’anatra zoppa iniziasse a deambulare sia pure ingessata.

Le motivazioni che il consigliere Donato Braia adduce sono di alto grado morale, etico e politico, peccato però che la consecutio temporum tra la determina dirigenziale e la transumanza insinua qualche dubbio circa le motivazioni addotte.



Chi scrive non è un giurista, pertanto non spetta a me decidere se rispetto all’art. 63 del testo unico degli enti locali, visto il ruolo del consigliere Donato Braia nella società Quadrum e visto il rapporto che la stessa ha mantenuto con il Comune di Matera non decorrano le condizioni di incompatibilità del consigliere stesso.

Politicamente invece posso solo ribadire che se questo è l’incipit del percorso dell’anatra “ingessata”, non oso pensare quale potrebbe essere il suo prosieguo, altro che morale caro sindaco.

Le maggioranze posticce, quelle non elette dal popolo prima o poi pagano il costo della incoerenza e della transumanza.

Confermo che la mia sarà opposizione ferma e decisa nell’esclusivo interesse dei cittadini e della città.

Ad majora.