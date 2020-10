Prima di scrivere verifichiamo direttamente con l’interessato, sempre che abbia voglia di rispondere…E con Angelo Cotugno, ugola del bel canto, ciclista ed ex consigliere comunale di una civica che ha contribuito ad eleggere l’ex sindaco Raffaello De Ruggieri ma che ha mantenuto una posizione critica su questo o quel tema, alla domanda se la voce circolata che possa essere uno degli assessori della nuova giunta guidata da Domenico Bennardi risponde alla sua maniera. ” Si fa il mio nome? Sono sull’elenco telefonico -commenta Cotugno. Per la giunta occorre partire con il piede giusto e ritengo, ed è questo il consiglio che ho dato, di portare un po’ di esperienza visti i tanti volti nuovi eletti. Quanto a me ho contribuito a dare una mano a Volt che è una formazione giovane. Se qualcuno fa il mio nome? Circola ma è la solita prassi consolidata di far entrare cardinali ed eleggere più avanti il Papa. Il mio nome resta sull’elenco telefonico. E’ stata una bella vittoria non scontata di una coalizione che ha messo insieme M5s ( che ha 11 consiglieri )Psi -Verdi, Volt e Matera 3.0 (che hanno rispettivamente 4,4 e 1 consigliere )che ha lavorato bene raccogliendo il consenso della città. Ora occorre lavorare facendo tesoro di esperienze passate, mantenendo rapporto e interlocuzione continua tra sindaco, giunta e consiglieri. Deve essere come una ditta composta dal principale, dagli operai, impiegati e da tutto quanto occorre per produrre”. Un paragone che la dice tutta su come la pensi Cotugno e la sua area di riferimento. Altrimenti non si produce. E per farlo la macchina deve funzionare,ciascuno per i propri ruoli, sin dall’inizio partiti e movimenti compresi. Una chiacchierata. Cotugno intanto canta e pedala…Chissà che non divenga il testimonial della Matera dell’ottimismo, prendendo il posto dello scenografo Tonino Guerra. E’ presto. Prima la giunta. Ma occorre trovare la quadra… E questo spetta al sindaco Domenico Bennardi. Auguri.