Cotrufo: bene elezione di Visaggi, avvio riflessione su futuro “Campo democratico”

In merito alla nomina della nuova presidente del consiglio comunale di Matera, con una nota del Coordinatore di Campo democratico, Giuliano Cotrufo, si esprime soddisfazione per la “attuazione ad un accordo politico raggiunto oltre un anno fa sulla base di una proposta unanimemente voluta e condivisa da Campo Democratico” e si sottolinea “La competenza, il rigore, la puntualità, la serietà, la capacità di ascolto e di dialogo sono qualità delle quali l’avv. Mariacristina Visaggi ha dato ampia e costante prova nell’esperienza consiliare di questi anni e le sono universalmente riconosciute, anche se, per contingenti dinamiche politiche, il voto a suo favore è stato espresso solo dai consiglieri di maggioranza, ai quali va il nostro ringraziamento per il leale e corale sostegno.