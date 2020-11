“Negli scorsi giorni, in videoconferenza, si è riunito il primo consesso plenario del Coordinamento cittadino del gruppo giovanile di Forza Italia.

Con la nomina di Consigliere nazionale di Forza Italia Giovani, conferita a Giuseppe Casino, e quella di Coordinatore del gruppo giovanile materano, assegnata a Paola Odoroso, e con il sostegno del Coordinatore nazionale, Marco Bestetti, del Segretario regionale, Nicola Padula e del Consigliere comunale Nicola Casino, si è potuto costituire, anche nella Città dei Sassi, il movimento Forza Italia Giovani – Matera.”

E’ quanto reso noto con un comunicato stampa in cui si legge ancora che:

“Coerentemente con le linee programmatiche indicate dal movimento nazionale, anche il gruppo giovanile materano di Forza Italia ha individuato e formato alcuni Dipartimenti, che possano realizzare, nei loro àmbiti precipui, proposte di attuazione pratica o di dibattito politico e culturale.

I temi che Forza Italia Giovani – Matera si propone primariamente di affrontare sono quelli inerenti alla cultura e al turismo, all’occupazione giovanile, alla solidarietà, alla giustizia, alla formazione della futura classe politica, al ‘ceto medio’: temi di particolare rilievo nel nostro Paese, che si aggiungono al notevole lavoro di individuazione e di analisi delle esigenze peculiari per la crescita della nostra città e per i suoi cittadini e alle concrete proposte progettuali ad esse relative.

Di seguito gli incarichi dipartimentali affidati ad alcuni membri del neocostituito gruppo Forza Italia Giovani – Matera:

Dipartimento “Cultura”, affidato a Nicola Ventura, che ricopre altresì l’incarico di Portavoce del Consigliere nazionale e del Coordinamento cittadino;

Dipartimento “Giustizia e affari costituzionali”, affidato ad Antonella Longo;

Dipartimento “Politiche per l’occupazione, per la famiglia e per il terzo settore”, affidato a Nicola Paolangelo;

Dipartimento “Divulgazione mediatica”, affidato a Vincenzo Dottorino.

Questi, dunque, i primi ambiti di lavoro individuati, cui verranno affiancati altri Dipartimenti da selezionare sulla base delle esigenze dell’azione del movimento e — valga come augurio — con il coinvolgimento di quanti più giovani possibili della nostra Matera!”