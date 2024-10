Cose fatte e da fare al Comune. Commissario prefettizio incontra ex sindaco di Matera

Il Commissario prefettizio al Comune di Matera , prefetto Raffaele Ruberto, ha incontrato oggi l’ex sindaco Domenico Bennardi. ”L’incontro- informa una nota dell’Ufficio di Gabinetto- secondo una consolidata prassi istituzionale è stato finalizzato all’indispensabile focalizzazione dell’attività amministrativa svolta e ancora da svolgere, in vista della salvaguardia dei finanziamenti pubblici erogati e del superamento di eventuali criticità che potrebbero rallentare un’azione amministrativa efficiente ed efficace” . Il Commissario incontrerà in seguito gli ex capigruppo consiliari, per fare il punto delle questioni e per ” il più totale coinvolgimento del territorio ed un’articolata conoscenza di bisogni”. Sono previsti ”ampi spazi” all’incontro delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e di tutte le altre organizzazioni operanti in città, per conoscere le aspettative della comunità che in questo momento rappresenta.

”La città di Matera – conclude la nota- troverà, in questo periodo, l’accoglienza e l’attenzione necessaria perché anche la sua reputazione internazionale sia mantenuta ai livelli e ai traguardi raggiunti”



IL COMUNICATO STAMPA

Il Commissario prefettizio, Prefetto Raffaele Ruberto, ha incontrato il Sindaco uscente Domenico Bennardi.

L’incontro, secondo una consolidata prassi istituzionale, oltre che di doveroso ascolto, è stato finalizzato all’indispensabile focalizzazione dell’attività amministrativa svolta e ancora da svolgere, in vista della salvaguardia dei finanziamenti pubblici erogati e del superamento di eventuali criticità che potrebbero rallentare un’azione amministrativa efficiente ed efficace.

Dopo il cortese incontro con il Dott. Bennardi, il Commissario incontrerà gli ex Capigruppo consiliari, per ascoltare le voci di tutti i gruppi già presenti nel Consiglio comunale uscente e, analogamente, per fare il punto delle questioni e per il più totale coinvolgimento del territorio ed un’articolata conoscenza di bisogni.

Il Commissario dedicherà ampi spazi all’incontro delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e di tutte le altre organizzazioni operanti in città, per conoscere le aspettative della comunità che in questo momento rappresenta.

La città di Matera troverà, in questo periodo, l’accoglienza e l’attenzione necessaria perché anche la sua reputazione internazionale sia mantenuta ai livelli e a quei traguardi raggiunti.