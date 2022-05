Correva l’anno…e quel ”Ribelle” salvò a Potenza il ponte romano

Finchè ci saranno in Basilicata (è il nome di questa terra , riportato nella Costituzione e nello Statuto regionale) archivi viventi – come l’indomito Vincenzo Belmonte – tante storie e segni del passato potranno avere la dignità del ricordo e, chissà, la possibilità di essere tramandati negli anni a venire. E’ il caso del ponte di epoca romana di Potenza, salvato dall’abbattimento dopo gli scricchiolii del terremoto del 1980. ”Giammai” si sarebbe consumata quella demolizione e quel consigliere ”ribelle” insieme a un manipolo, difensore della storia dell’antica Potentia romana, evitò che la ruspa entrasse in azione. Tanta tenacia, da impresa impossibile, portò a trovare in sede ministeriale anche le risorse per ripristinare l’antico ponte. ”Questa è storia!” , riporta una nota (che gradiremmo ricevere in formato word) su carta intestata di ”Libera stampa lucana”, ricorda come andarono le cose. A quel consigliere ”ribelle” e “capatost”, ostinato, va il merito di aver salvato un pezzo identitario della storia di Potenza sul fiume Basento. Ponte di San Vito a 40 anni dal suo salvataggio. Una data da ricordare. In attesa che qualcuno si ricordi anche di un altro luogo del passato, come il Covo degli Arditi, già segnalato in altro servizio.

Questa è storia!

Affinchè non ci si dimentichi di un ”pezzo” di Storia della Città di Potenza e anche dell’intera Lucania è bene narrare che:

correva l’anno 1982, ovvero due anni dopo il terremoto dell’80, che distrusse molti Centri del territorio lucano. Tanti edifici riportarono gravi danni, ma anche molti manufatti storici furono colpiti dall’evento sismico, tra questi l’antico Ponte di epoca romana sul fiume Basento conosciuto dai più, come il Ponte di San Vito.

I danni che riportò tale Ponte furono quelli del cedimento strutturale delle basi dei piloni centrali.

Il Comune per autotutela,ma, sopratutto per le impellenti necessità amministrative che allora incombevano, constatato il collasso della struttura e,sopratutto, per tutelare l’incolumità pubblica, decise di demolirlo.

Alla guida della Città vi era allora sindaco Gaetano (Tanino) Fierro.

Alla buon’ora, l’impresa Basentini, chiamata alla demolizione della struttura, trovò sotto il Ponte una decina di persone di ambo i sessi, capeggiati da un giovane consigliere comunale del Capoluogo, che impedirono il posizionamento della macchina demolitrice della struttura.

Visto che sul posto stavano sopravvenendo Vigili urbani, Carabinieri ed appartenenti alla Polizia di Stato, costoro si incatenarono fisicamente alla struttura! CI furono attimi di tensione ma, con il buon senso degli ”schieramenti”, si giunse alla fine ad un (tacito) accordo tra i contendenti della struttura. Gli occupanti si allontanarono dalla struttura, le Forze dell’Ordine andarono via e il Comune si impegnò a trovare una soluzione tecnica che non scontentasse nessuno.

Per la verità dei fatti, bisogna riconoscere che l’allora Sindaco Fierro, con un grande senso di responsabilità, convocò nel pomeriggio dello stesso giorno il consigliere comunale di opposizione…”ribelle”.

Si dice (la verità la conosco solo loro due!) che il Sindaco abbia fissato a quel Consigliere un appuntamento al Ministero dei LL.PP con l’allora ministro della Dc Paolo Cirino Pomicino. Dopo tre giorni, quel Consigliere partì per Roma, fu ricevuto dal Ministro in persona e ottenne per il Comune la cifra di circa 30 milioni di Lire per la messa in sicurezza del Ponte.

Si tenga presente che, in quegli anni subito dopo il sisma, per gli interventi di restauro conservativo più tutte le opere di intervento in cemento armato sotto le arcate sommerse dalle acque dei fiumi, non c’erano normative chiare su chi dovesse intervenire.

Fatto sta che, dopo due mesi, la stessa impresa Basentini, con procedura d’urgenza, eseguì egregiamente il consolidamento dell’opera e anche il restauro conservativo, che ancora oggi possiamo ammirare.

Questa è …l’unica ”storia”, che oggi ci consente di ammirare l’unico vero monumento di epoca romana esistente in Città!

Successivamente la stessa Giunta, sempre con l’appoggio di ”quel” Consigliere , pensò bene di progettare, in quel polmone verde di Potenza, l’attuale meraviglioso ”lungo-fiume”

In quegli anni, il Consiglio comunale di Potenza era composto da 39 consigliere di centro sinistra + il Sindaco. L’unico Consigliere comunale all’opposizione (di Destra!) era…”quel” ribelle che si era incatenato sotto il ponte per non farlo abbattere! Molti dei Consiglieri comunali dell’attuale centro-destra potentino, sono figli o i nipoti di coloro che in quegli anni furono esponenti del centro o della sinistra. Com’è strana la vita!

Fine della Storia.

Scusateci, ci eravamo dimenticati di dirvi il nome di quell’unico, giovane Consigliere comunale del MSI!

Il suo nome è:

Vincenzo Belmonte, conosciuto nell’intero territorio lucano con il nome di “Cenzino”.

Per noi, suoi amici della Redazione, resta e resterà sempre… l’ultimo dei Moicani in politica!