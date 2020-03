La foto inviataci dal fotoreporter globetrotter materano Gaetano Plasmati che rappresenta un segno di solidarietà e collaborazione tra Repubblica Popolare Cinese e Nepal, per contrastare la diffusione del covit 19, il virus influenzale, che sta devastando le economie orientali, in parte europee e per ora nulla o quasi negli States, è il termometro di come si possa affrontare la questione senza fasciarsi la testa prima di essersela rotta. E se lo si fa significa che ci sono ematomi o lesioni pronte a riaprirsi. La prova è nella situazione del BelPaese, alle prese con ordinanze diversificate, divieti, consigli e danni alla movimentazione di persone e merci, alcune davvero sopra le righe e incomprensibili, tanto da destare polemiche che hanno dato vigore al clima da campagna elettorale. Ci sono piccoli segnali di ripresa della normalità, ma il clima di fiducia che si possa uscirne ”in tempi ragionevoli” è come il morale sotto i tacchi. A meno che non si tratti di interessi milionari, come le partite di calcio da disputarsi comunque e quanto prima. E il resto? La task force dell’economia dov’è? E questo lo diciamo perchè dalla Cina vengono segnali incoraggianti da un paese locomotiva dove, India a parte, è stato delocalizzato il 90 per cento del manifatturiero mondiale. La città di Wuhan, dove si è sviluppato il focolaio del nuovo coronavirus, ha chiuso uno dei 16 ospedali attivati per le emergenze . L’allarme resta, con vantaggi per l’inquinamento, ma da quelli parti si sono resi conto che ci stanno rimettendo non poco a vantaggio degli Stati Uniti https://giornalemio.it/politica/e-se-dietro-al-coronavirus-ci-fosse-una-guerra-economica/ con i quali è in corso da tempo una guerra commerciale con dazi in diversi comparti e con conseguenze anche per il BelPaese che, ricordiamo, ha attivato con Pechino il progetto di via della Seta, che avrebbe contraccolpi anche su altre economie come quella Francese https://giornalemio.it/politica/coronavirus-italia-punita-per-5g-e-via-della-seta-e-questioni-governo-in-quarantena/. E allora l’Italia dovrebbe preoccuparsi, proprio sul fronte economico, oltre che dell’ordine pubblico sul possibile arrivo di migranti dalla Turchia ”braccio operativo” tra Usa e Russia sul riposizionamento dei territori petroliferi in Iraq e Libia, che sta ricattando non solo le due superpotenze ma anche l’Europa, battendo cassa e aprendo le frontiere verso la Grecia. Per l’Italia, vista la chiusura dei Paesi dell’Est sarebbe una ulteriore sciagura, vista l’assenza politica dell’Unione europea nel Mediterraneo e non solo. Una bomba a orologeria difficile da contenere. Il prezzo da pagare è sul bancone delle strategie internazionali delle superpotenze. E l’Italia ? Si arrangerà con l’incoerenza di sempre, con conseguenze sulla situazione sociale,oltre che sanitaria, ed economica che sappiamo. Mettiamo le mani avanti.



A Matera siamo alla denuncia del cronicizzarsi della crisi, sulla quale siamo stati concrete Cassandre facendo riferimento alla carenza di cultura di impresa e di una deleteria politica delle mani libere con tutto quello che di negativo comporta. Solo un barlume di reazione del Consorzio albergatori materani con l’idea di uno spot interessante sul quale poter lavorare. Ma non si è mosso nessuno. Silenzio, e non avevamo dubbi, da Comune, Regione, Apt e via elencando visti i limiti di elaborazione e progettualità evidenziati direttamente o in altre presenze nella Fondazione, ora nel limbo, nell’anno da capitale europea della cultura. Servono volontà e progetti, oltre che risorse.

Ne riparleremo nella melensa, strategica e dispersiva campagna elettorali per le comunali di Matera che ha avviato la macchina tra pochi sussulti https://giornalemio.it/politica/comunali-con-idee-per-matera-e-ora-volta-la-carta/ e poche grida. Servirebbe uno ”Svegliaaa” con il trombettiere dei Cavalieri della Bruna. Ma è presto. Nella città del divano ”Quarantena”influenzale e ”Quaresima” hanno dilatato tempi e attese. Attendiamo i flash cinesi di Gaetano Plasmati tra sorrisi dei bimbi e una zuppa di verdure campestri e i motori della ripresa economica( statene certi) di quei territori.