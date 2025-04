Corazza di nome e di fatto…Sindaco?No, Grazie. Ma impegno per Matera.

E la foto in bianco e nero fotografa, qualora ce ne fosse bisogno, quel clima di tanto fumo ma niente arrosto ( anzi con spiedi e graticola ancora vuoti) che caratterizza la tavola vuota e inconcludente del potenziale tavolo del centro sinistra. Dove si va avanti con contatti, videoconferenze, ‘’aspettiamo’’, ‘’ riflettiamo’’ in attesa che la manna scenda dal cielo. Purtroppo scarsa preparazione, volontà, poca voglia di fare un passo indietro per farne due avanti e, magari, il retro pensiero che il modello al Comune di Potenza – senza né amore e né sapore direbbero i vecchi cuochi- serva a soddisfare tanti interessi. Così, in attesa, che arrivi il giorno della Liberazione…per chiudere la partita, secondo quello che vorrà far passare il convento delle anime di quel che resta di ‘’pezzi’’ del potenziale centrosinistra, Basilicata casa comune resta nel limbo del come muoversi. Correre da soli con un candidato bandiera ( potrebbe essere uno dei consiglieri regionali Chiorazzo o Giovanni Vizziello) o apparentarsi con le aree moderate in corsa per le comunali? Con Roberto Cifarelli e la lista delle primarie aperte o con i moderati di un centro superaffollato a giudicare dalle posizioni dei candidati sindaci. Con Saverio Acito? Chissà. Nel frattempo ha fatto un passo indietro ufficiale Michele Corazza che , nella nota che segue, spiega con un ‘’non ci sono le condizioni’’ il motivo del rifiuto a candidarsi a sindaco. Ma continuerà a impegnarsi per Matera. Del resto la politica ce l’ha nel sangue, passate dagli inizi scudocrociate all’attuale con Basilicata Casa Comune. E, a proposito di casa…, non dimentichiamo gli astensionisti e i delusi della politica dell’inconcludenza, degli inciuci, dei compromessi e degli interessi. Alle passate comunali, che portarono alla elezione di Domenico Bennardi e a quel che ne è seguito, si recò alle urne nel primo turno il 70,83 per cento degli aventi diritto (35931 su 50730) e al ballottaggio il 55,83 per cento( 28321) con un buon numero di bianche e nulle.



COMUNICATO STAMPA

Matera, 08/04/2025

Dichiarazione sulla candidatura a Sindaco di Matera: una scelta responsabile per l’unità della città

Negli ultimi giorni, attraverso organi di stampa e media, si sono rincorse notizie riguardo alla mia eventuale candidatura alla carica di Sindaco di Matera, nell’ambito dello schieramento del cosiddetto “campo largo” a trazione centrosinistra. Desidero chiarire con trasparenza la mia posizione, nel rispetto dei cittadini e delle istituzioni.

La disponibilità iniziale: un atto consapevolezza per Matera

Dopo oltre 15 anni di lontananza dall’attività politico-istituzionale, ho valutato con serietà l’ipotesi di offrire il mio contributo alla città attraverso il Movimento politico BCC. L’obiettivo era riattivare un dialogo diretto con la comunità, promuovendo un percorso di unificazione sociale e di visione strategica per lo sviluppo di Matera. Un progetto che, come cittadino e imprenditore, ho sempre avuto a cuore, consapevole delle sfide che la nostra città deve affrontare.



La decisione: priorità all’unità e al bene comune

Tuttavia, dopo un’attenta riflessione esclusivamente personale, ho deciso di non rendermi più disponibile alla candidatura. Credo fermamente che Matera abbia bisogno di un “colpo di reni” collettivo, basato su una partecipazione costante e condivisa, non episodica o divisiva. L’unità del tessuto sociale, culturale e politico è un presupposto irrinunciabile per governare con efficacia. Per questo auspico che il centrosinistra possa trovare al più presto una soluzione coesa e rappresentativa, in grado di ridare alla città una guida forte e condivisa.

Matera resterà la mia priorità

Non ho mai smesso – e non smetterò – di dedicarmi a Matera, la città in cui ho costruito la mia vita professionale, la mia famiglia e il futuro dei miei figli, solo attraverso il lavoro e il sacrifico. Il mio impegno continuerà nelle forme che riterrò più utili, al di fuori di ruoli istituzionali, perché servire la comunità non richiede necessariamente una poltrona, ma passione, ascolto e azioni concrete.

Un ringraziamento sentito

Ringrazio chi ha creduto in questa possibilità e chi mi ha sostenuto con consigli e incoraggiamenti. A tutti i materani rivolgo un appello: lavoriamo insieme, al di là delle divisioni, per dare a Matera l’energia e la visione che merita.

Michele CORAZZA