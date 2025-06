Corazza ai candidati sindaci: per Matera servono dialogo e moderazione

Basta pepe, stoccate, ironie, veleni e toni da urlo. Matera ha bisogno di riflessione e di consentire ai cittadini cosa è meglio fare per il futuro, a chi affidare la conduzione del governo municipale per dare una svolta a tante situazioni, problemi, opportunità che attendono scelte senza tentennamenti. E’ in sintesi il messaggio, affidato alla riflessione che segue, di Michele Corazza, rivolto ai due candidati sindaci Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti, che si confronteranno nel turno di ballottaggio di domenica 8 e lunedi 9 giugno. Un invito a superare, complice la prassi spesso deleteria dei social dove ruggiscono i leoni da tastiera, rancori, posizioni preconcette. Anche perché dopo, salvo rinunce, Cifarelli e Nicoletti si ritroveranno in consiglio comunale per un impegno comune: Matera. E per una risorsa che continuiamo a dilapidare i giovani, futuro della città.



Matera: La Via del Dialogo e della Responsabilità

In un clima politico dove le rivalità rischiano di degenerare in scontri posizionisti da stadio, è fondamentale riscoprire il valore della moderazione e del confronto regolamentato. La nostra Città, che brilla per le sue tradizioni e guarda con speranza al futuro, non può permettersi che retoriche aggressive oscurino le reali esigenze della collettività.

La politica non deve essere una sfida di forza, ma uno strumento per costruire ponti e affrontare insieme temi cruciali quali lo sviluppo territoriale e i grandi bisogni dei cittadini. È il momento di abbandonare il linguaggio del duello rusticano, che alimenta acrimonia e isolamento, per dare spazio a un dibattito civile e responsabile capace di trasformare il dissenso in opportunità di crescita.

Invito dunque Antonio e Roberto a usare i loro spazi per infondere serenità e fiducia nei rispettivi sostenitori, contribuendo ad alleviare la tensione che attanaglia questa campagna elettorale. Un approccio misurato e ponderato, che richiami a quella calma forza del dialogo e del rispetto reciproco, potrebbe rappresentare l’anticipo di una nuova stagione politica, lontana dalle polemiche sterili del passato.

In un’epoca in cui l’uso incontrollato dei social media accentua divisioni e fraintendimenti, ricordiamoci che Matera è la città del vicinato, non del litigio e della cattiveria. La nostra storia e il nostro spirito comunitario meritano un confronto che superi slogan e battibecco quotidiano, orientandosi verso soluzioni condivise e durature.

Il futuro di Matera va costruito giorno dopo giorno, con il consenso e la partecipazione attiva di tutti—indipendentemente dalle differenze politiche—che riconoscono la sfida di unire le forze per il bene comune. Solo superando rancori e sensazionalismi, abbracciando un percorso di responsabilità e moderazione, Matera potrà vincere: non con la provocazione, ma con il dialogo e una visione costruttiva.