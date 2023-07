Cooperazione Italia Grecia. A Matera tutto sul programma Interreg

Matera, una scelta non casuale, viste le tante interpretazioni sulle radici del nome che in qualche modo hanno a che fare con le radici della Magna Grecia e con le colonie di Metapontum e di Heraclea. A suo tempo il programma Interreg dell’Unione europea non c’era, ma era operativo il progetto di cooperazione con la madrepatria Grecia. Oggi la dipendenza , anzi la collaborazione è reciproca, e può sfruttare progettualità, attenzioni in vari settori. E’ per questo che martedì 11 luglio, ad Alvino 1884, si parlerà di contenuti, procedure con la regia della Regione Basilicata. Toccherà ad Antonio Bernardo, dirigente Regione Basilicata Autorità di Gestione POR FESR, coordinerà e concludere i lavori nel solco dei colori bianchi e azzurri che contrassegnano la Basilicata solcata dai cinque fiumi e la bandiera ellenica. Coincidenze? Un segno preciso che si è sulla buona strada per fare bene.

Programma Grecia-Italia a Matera per la prima presentazione del Programma 2021-2027

In programma 11 luglio 2023 a Matera la presentazione del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, organizzato dalla Regione Basilicata di concerto tra l’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione (location Alvino 1884 Hotel h. 10.30).

Il Programma approda per la prima volta nella nuova area eleggibile, ovvero la Provincia di Matera, con un evento di presentazione rivolto ai potenziali beneficiari e agli stakeholders del territorio lucano per illustrare le finalità del programma e i temi del nuovo finanziamento, con indicazione degli step e delle procedure per la preparazione delle nuove proposte progettuali.

Introdurranno i lavori i saluti istituzionali di Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Filippo Lavecchia dell’Agenzia della Coesione Territoriale, Maria Nezeriti, Autorità di Gestione del Programma (Ministero delle Finanze della Repubblica Ellenica), Gianfranco Gadaleta, Coordinatore del Segretariato Tecnico Congiunto.

A seguire gli interventi tecnici di Eva Karagianni e Nikoletta Tatari dell’Unità A dell’Autorità di Gestione (Ministero delle Finanze della Repubblica Ellenica), Carmela Sfregola, Responsabile Comunicazione del Programma e Ioanna Kalaitzoglou, dell’Unità D dell’Autorità di Gestione (Ministero delle Finanze della Repubblica Ellenica).

Modererà i lavori Antonio Bernardo, Autorità di Gestione POR FESR Basilicata 2014-2020.

INFO https://www.greece-italy.eu/

