E’ stata convocato il primo Consiglio Comunale di Matera eletto a seguito delle consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020 e del ballottaggio del 4-5 ottobre 2020 che hanno sancito l’ampia investitura a Sindaco di Domenico Bennardi e un rinnovo dei consiglieri comunali quasi totale.

Si terrà presso la Sala Pasolini, sita in via Sallustio, il giorno 22 ottobre alle ore 16,30 (in 1^ convocazione) o il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 16,30 (in 2^ convocazione nel caso andasse deserta la prima).

Inizia così l’era dell’amministrazione Bennardi carica di molte aspettative e che richiede, pertanto, da parte di chi è stato investito di così ampia fiducia un grande impegno leale e generoso per onorarla al meglio. Iniziando magari con il piede giusto. Perchè, come si dice, più grandi sono le aspettative e altrettanto grandi potrebbero essere le delusioni se non soddisfatte al meglio le prime.

La prima seduta consiliare, come da norme specifiche, svolge precisi adempimenti, ovvero: la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco, la elezione del presidente e vice presidente del consiglio comunale, la nomina dei componenti della commissione elettorale comunale e la comunicazione dei presidenti dei gruppi consiliari.

Ma la comunicazione più attesa (prevista al 4° punto dell’ordine del giorno che pubblichiamo a seguire) è indubbiamente la composizione della nuova Giunta comunale che affiancherà il Sindaco nella sua opera di governo della Città.

Una operazione di composizione di un puzzle tra alleati della coalizione vincente che non sempre è agevole, che deve scontare dinamiche interne alle stesse forze politiche, ma che poi alla fine deve soddisfare quella aspettativa generale di novità alimentata con la campagna elettorale.

Sarà composta da eletti (ovvero da coloro che sono stati scelti dai cittadini) come sarebbe logico ed auspicabile? O sarà composta da esterni, non scelti dal voto popolare? E’ giusto affidare il vero governo politico della Città (la giunta non è un organismo tecnico è evidente) a persone non sottoposte al gradimento di chi dovrà essere governato? Certo qualche eccezione giustificata da una competenza specifica e vitale per realizzare un pezzo del programma ci sta tutta. Ma se l’esterno in giunta non corrispondesse a una specifica esigenza e se non fosse eccezione ma regola, sarebbe inquietante.

Vedremo cosa ha in serbo per la Città il nuovo Sindaco e la nuova maggioranza.