Convocare seduta CC Pisticci per piano sanitario regionale e futuro ospedale Tinchi

“Come Consiglieri Comunali di minoranza unitamente alle forze politiche che rappresentiamo ( Forum Democratico, Lista dei Cittadini, Pisticci in Comune e Lista Di Trani Sindaco) abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale per discutere del futuro dell’ospedale di Tinchi.

È giunto il momento di fare chiarezza e di tutelare il diritto alla salute dei cittadini del Metapontino e non solo.

Chiamiamo all’impegno unitario le istituzioni, le associazioni, i comitati, i partiti politici e le associazioni sindacali per chiedere alla Regione Basilicata di fare chiarezza sul futuro dell’Ospedale di Tinchi..

Nei prossimi giorni saremo in piazza per informare i cittadini e organizzare le iniziative a tutela del diritto alla salute della comunità pisticcese e metapontina.”

E’ quanto si legge in una nota corredata dalla seguente richiesta:

Al Presidente del Consiglio Comunale di Pisticci

“PREMESSO CHE

– la Giunta regionale – su proposta dell’Assessore alla Salute e politiche della persona, Francesco Fanelli – ha approvato lo schema del Contratto Integrativo di Sviluppo (CIS), di cui al “Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) – Misura 6.

– sulla base del provvedimento adottato a Pisticci si realizzerà un Ospedale di Comunità;

– alla luce della nuova organizzazione l’Ospedale Distrettuale di Tinchi verrà soppresso con conseguente riduzione dei servizi in favore dei cittadini;

– il provvedimento regionale penalizza l’intero territorio pisticcese e si pone in netto contrasto con il “Patto della Sanità” sottoscritto all’unanimità dai Sindaci della Provincia di Matera,

– nello specifico, con il documento denominato “Patto per la Sanità” è stato richiesto che nel nostro ambito territoriale vengano allocati:

1) Reparto di lungo degenza riabilitativa post acuzie per patologie internistiche (cardiovascolari, pneumologiche, neurologiche ecc.) e/o ortopediche.

2) Hospice oncologico con sezione dedicata alla terapia del dolore.

3) Unità operativa di Diabetologia ed endocrinologia con associato day service.

4) Unità operativa di chirurgia ambulatoriale e di one day surgery con posti letto dedicati alla vulnologia e chirurgia del piede diabetico.

5) Ambulatori specialistici già in essere da ridefinire e potenziare (Dermatologia. Nefrologia, Cardiologia e Diagnostica vascolare, Medicina interna).

6) Ripristino della diagnostica radiologica, per altro con strumentazione già esistente e non utilizzata da anni

7) Laboratorio analisi e utilizzo del gascromatografo.

– nonostante la richiesta di incontro inviata al Presidente della Regione Basilicata e all’assessore alla sanità, nessun riscontro è pervenuto;

– come previsto dall’art. 38 del Regolamento del Consiglio vigente per motivi di interesse della comunità è possibile un’adunanza aperta del Consiglio Comunale con la partecipazione e l’intervento personalità istituzionali, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati al tema da discutere.

Tanto premesso, gli istanti chiedono previa concertazione con i rappresentati degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali presenti sul territorio di Pisticci, la convocazione del Consiglio Comunale in adunanza aperta per la trattazione del seguente argomento :

– Piano Operativo Regionale sulla Sanità- Situazione Ospedale distrettuale di Tinchi.”

I Consiglieri Comunali

Vito Anio Di Trani ( Lista di Trani Sindaco)

Pasquale Domenico Grieco ( Forum Democratico)

Carmine Calandriello ( Pisticci in Comune)

Giuseppe Miolla ( Lista dei Cittadini)