Prove tecniche di prime alleanze verso la campagna elettorale per le elezioni amministrative di primavera con cui si rinnoverà l’amministrazione cittadina della già capitale europea della cultura 2019.

E’ in questo filone che va ascritta l’iniziativa di cui al comunicato stampa che pubblichiamo a seguire e promossa da due partiti minori della scena locale e non solo (Socialisti e Verdi) più una nuova presenza non ancora pesata elettoralmente in loco, ovvero Volt Matera (filiazione di una organizzazione politica paneuropea progressista nata nel 2017 e che ha mosso i primi passi in Italia alle europee 2019 e nelle regionali emiliano-romagnole 2020 con riscontri modesti).

Ma ecco a seguire la nota a firma congiunta dei responsabili dei tre partiti :Raffaele Tantone (Segretario Socialisti Matera), Mario Montemurro (Segretario Verdi Matera) ed Eustachio Follia (City Lead Volt Matera) in cui è spiegata la ratio dell’iniziativa.

COMUNICATO STAMPA

“Cultura, Economia e Sostenibilità”: è questo il titolo dell’iniziativa promossa da Socialisti , Verdi e Volt , che si terrà sabato 7 marzo a Matera.

L’obiettivo è contribuire a fondare un patto per lo sviluppo, che assuma la sostenibilità e la giustizia sociale, economica e ambientale come strategia prioritaria del proprio impegno, per dare vita al nucleo costitutivo di un Patto Riformista, che trova il proprio riferimento programmatico nell’Agenda 2030, il programma d’azione dell’ONU per le persone, il pianeta e la prosperità.

L’intento è di promuovere uno spazio di partecipazione e di cittadinanza attiva aperto ed inclusivo. Per tali ragioni sabato prossimo, insieme ad associazioni, ad espressioni del mondo produttivo e delle professioni, proveremo a declinare i valori e le visioni in grado di guidare l’impegno civile e politico in una comunità, come quella materana, che necessità di nuove speranze e prospettive dopo Matera 2019.

L’anno da Capitale Europea della Cultura, la nuova collocazione di Matera negli scenari regionale, nazionale e internazionale sono in grado di generare cambiamenti socialmente ed economicamente rilevanti, tali da modificare strutturalmente la forma della città-territorio, e che pertanto necessitano di un piano di sviluppo che programmi, governi e accompagni dette evoluzioni.

Nella nuova fase che sta per aprirsi è indispensabile pianificare la strategia che produca effetti e soluzioni positive anche nel lungo termine: nella centralità dei temi ambientali affiancati alle infrastrutture, al sistema delle competenze, alla creazione di un forte senso di appartenenza.

Il riferimento ai valori della partecipazione e della responsabilità, rappresentano il modello di riferimento intorno al quale promuovere l’adesione di altre formazioni associative e di singoli cittadini che ne condividano l’aspirazione e gli obiettivi.

Un progetto comune che porti nell’agenda politica le questioni legate alle infrastrutture, alla mobilità, al lavoro, al turismo, alla cultura e all’ambiente, affrontandole con una visione integrata di sviluppo di lungo periodo, che detti una strategia caratterizzata da obiettivi realizzabili e misurabili.

Una visione nuova e lunga, che abbracci ogni zona della città, tutte le sue espressioni e i suoi cittadini: presenti e futuri.”

Matera, 26 febbraio 2020

Raffaele Tantone Segretario Socialisti Matera

Mario Montemurro Segretario Verdi Matera

Eustachio Follia City Lead Volt Matera