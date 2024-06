Controforum G7 a Fasano: Voi 7 noi 8 miliardi

Una marcia, a Fasano( Brindisi) e un obiettivo comune la pace, ma non a ”chiacchiere” nei fatti, visto che finora- dall’ Ucraina alla striscia di Gaza- si continuano a contare soprattutto morti tra i civili. Da qui il corteo tra le vie cittadine, dopo una assemblea , con le tante anime che fanno parte del coordinamento che annovera, tra gli altri, Anpi, Arci, Cgil, Libera, Forum del Terzo Settore, Legambiente, Rete degli Studenti Medi, Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti, Unione degli Universitari, che hanno lanciato un preciso messaggio e una provocazione ai potenti della terra : “lavorare per la pace e investire i soldi spesi in armi per i diritti delle persone”. Un messaggio lanciato dall’ex presidente partigiano Sandro Pertini, che invitava a svuotare gli arsenali di armi e a riempirli di grano. E lo stesso continua a fare Papa Francesco, con documenti e discorsi su pace e rischi legati all’impiego, già in atto purtroppo, dell’intelligenza artificiale nella gestione dei conflitti armati. A Fasano un impegno particolare è venuto dal sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, sceso in piazza, con una motivazione precisa che è quella di dar voce al dissenso, a quanti la pensano diversamente. E c’erano anche i rappresentanti dell’Anpi di Matera, Altamura e di altri centri che con coerenza confermano da che parte si deve stare, se si vuole lavorare per la pace. E la guerra è un cattivo affare, sempre. Tranne che per pochi…

LE FOTO DELLA MARCIA









E QUELLE DELL’ASSEMBLEA