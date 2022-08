Contro l’usato d’annata vota’’Antonio’’ …la protesta assicurata

Antonio Serravezza ha ragione. Ma è possibile che ad autocandidarsi, con tutte le trattative e i ricatti sottobanco, siano sempre le stesse e immarcescibili facce del passato? E il ricambio generazionale in una regione a rischio di smembramento, tra le aree metropolitane di Bari e Napoli, che passerà da 13 a sette parlamentari? Magra consolazione ma nel Lazio candidano l’evergreen Gina Lollobrigida. Nel frattempo c’è la miriade di simboli, oltre 80, presentati al Viminale. Un ritorno al passato con tanti scudocrociati palesi o camuffati, tra ‘’credi’’, ‘’ requiem’’, ‘’letti e riletti’’. A Matera, dove i problemi restano, tra insipienza comunale e dissesto sanitario ci si balocca con il consueto ‘’ Poi si pensa…dopo ferragosto, a fine mese, a settembre…dopo il voto, quando verrà il Papa’’. Non siamo chi e se rappresenterà Matera. Serravezza c’era…ma non ha raccolto le firme e né chi le ha raccolte per lui. Pazienza. Vota Antonio, comunque. E Totò, con la nota foto del film, ringrazia.

Le riflessioni di Serravezza



Si vede e si sente di tutto in questa settimana ferragostana. Ma veramente così si fa per prendere più voti? Gina Lollobrigida a novantacinque anni candidata al Senato nel collegio di Latina? Com’è che nessuno mi ha chiamato per mettermi in lista? Ho capito che in Basilicata saranno sempre i soliti a presentarsi, non c’è modo di schiodarli dalle poltrone. Vorrei chiedere ai “soliti” di pubblicare le cose che hanno fatto per la Basilicata in questo ultimo quinquennio. La coscienza esiste in politica? Ogni giorno aprendo i quotidiani o leggendo il web sentiamo sempre di più un urlo di aiuto e di vergogna per il nostro ospedale Madonna delle Grazie ma gli argomenti sono sempre la ferrovia Ferrandina-Matera (forse sarà pronta per il 2026) o del gas gratuito per i lucani. Ma se non abbiamo la sanità che ce ne facciamo di altre promesse? È veramente una gran vergogna per tutta la classe politica lucana, nessuno escluso. Aspettiamo i leader nazionali se proveranno a proporci un programma che possa accendere almeno un lumino e farci vedere una vera svolta che coinvolga seriamente la nostra regione tra le ultime nella classifica nazionale