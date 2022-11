Contro la stampella renziana a Bardi anche l’ira di Zullino

E alla fine come promesso la stampella di Polese e Braia a Bardi c’è stata ed ha consentito al Consiglio regionale di non registrare ancora una volta l’assenza di numero legale e far emergere l’enorme problema politico sotteso. Dodici sono stati infatti i votanti (due dei quali per l’appunto i consiglieri di IV), mentre sono coerentemente usciti dall’aula i consiglieri del M5S (Gianni Perrino, Gianni Leggieri e Carmela Carlucci), del PD(Roberto Cifarelli) e di Azione (Marcello Pittella). Vemente l’attacco frontale di Massimo Zullino nei confronti di Luca Braia accusandolo di nascondersi dietro la derubricazione della “surroga” a questione tecnica mentre è invece una evidente questione politica di tenuta della maggioranza, evitando così di fare il proprio mestiere di minoranza. Ha anche accusato Braia di aver paura di un eventuale voto anticipato, introducendo in modo per nulla velato accuse di trattative con Coviello di Fratelli d’Italia per un allargamento di maggioranza. Zullino ha, quindi, invitato sempre Braia di guardare alle divisioni della minoranza -che va in ordine sparso come questa sera- piuttosto che a quelle di maggioranza, di cui ha ribadito di essere saldamente parte pur continuando a porre questioni a cui non ha ancora avuto risposte. Il dato politico dunque di questa seduta che ha preso atto del ritiro delle dimissioni di Piro, ha accettato le dimissioni di Cupparo (con 11 voti su 12) e la surroga di quest’ultimo con Gerardo Bellettieri (con 10 voti su 11) è che ancora una volta è stata rinviata la questione politica centrale: ma Bardi, a parte le stampelle, c’è l’ha una maggioranza per proseguire? Nel dibattito la maggioranza e lo stesso Presidente muti sono stati.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.