Proteste di cittadini, lettori dopo la pubblicazione del servizio https://giornalemio.it/economia/si-accorpa-anche-il-consorzio-industriale-e-materae-non-solo-dorme-o-finta/ sul rischio, che è dietro l’angolo, per l’ennesima perdita di funzioneie di servizi in provincia di Matera e a vantaggio di un calcolato accentramento regionale e con una procedura già vista. Sull’argomento c’è la stata la presa di posizione dell’Api di Matera e di un solo politico, il sindaco di Pomarico Mario Mancini, comune che gravita nell’area industriale della Valbasento. E gli altri ? E i politii regionali e nazionali di tutti i colori, di maggioranza e di opposizione? Tacciono. Uno strano, complice e colpevole, silenzio assenso già visto in altre occasioni. Giudizio scontato. Ma non perdiamo la memoria. Ricordiamoci di loro quando verranno a chiedere il voto per Matera e e per la sua provincia….

L’INTERVENTO DI FRANCESCO MANCINI

In un momento così delicato per le nostre realtà industriali, dove la “vicinanza” delle istituzioni risulta più che mai fondamentale, apprendere che qualcuno abbia potuto pensare ad un accorpamento dei consorzi industriali di Matera e Potenza mi provoca tanta amarezza e delusione. Sicuramente qualcuno avanzerà tesi sul dover ottimizzare costi e spese oramai insostenibili, che se non si pianifica questo accorpamento si rischia l’esistenza degli stessi consorzi e via dicendo, allora mi sento di chiedere senza mezzi termini che se l’accorpamento è inevitabile, che l’accorpamento si faccia accentrando tutto sulla sede di Matera, visti anche i risultati economici di gestione dei due enti dove risalta subito all’occhio il segno + del bilancio del consorzio Asi di Matera e il -40 milioni di euro del consorzio di Tito-Potenza.

Come “siamo” stati bravi in passato a spostare i vari eventi del capodanno Rai per tutta la Regione e addirittura siamo stati in grado di rinominare l'”evento” Matera2019 a Basilicata2019 così potremmo, per una volta, fare all’inverso.

Francesco Mancini sindaco di Pomarico e consigliere Provinciale di Matera.