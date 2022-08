Contro astensionismo…cercasi rappresentanza politica credibile disperatamente!

Fateci caso. In tutto il circo mediatico e politico che si è avviato nel momento in cui la posticcia ed innaturale maggioranza che sosteneva Draghi il magnifico (pardon il migliore) è venuta meno e la situazione è precipitata verso il voto, si parla di tutto.

Di chi avrebbe già vinto le elezioni e quindi discute di premier, rifacendosi il belletto per non essere sgraditi alle cancellerie straniere che vegliano su di noi, e sui nomi dei futuri ministri. Di chi, dall’altra parte (o quasi) nel dare già per scontato l’infausto esito per se e vede di limitare i danni ampliando il proprio orticello (o campo che dir si voglia) ad improbabili figuri che si aggirano pompati ad arte come delle star ma che poi si rivelano essere pessime macchiette che fanno le bizze e mollano i creduloni che gli avevano dato retta per poi accasarsi con qualcun altro a lui più simile (anche nelle misere percentuali loro assegnate dai sondaggisti).

E di chi, poi, dovrebbe fare la sinistra e non la fa, assestandosi ulteriori colpi tafazziani in quanto a credibilità, rimanendo abbarbicato a un tram che va in direzione contraria da quella che dovrebbe essere la propria strada. Ed anche del il reietto “campo giusto” creato da chi si è visto messo all’angolo per aver osato mostrare di essere un poco fuori dal sistema, ma nel quale vi è rimasto troppo tempo impantanandosi al punto da essere percepito da tanti ex elettori come omologato anch’esso. Sino ad una sinistra di strada, super parcellizata, aggregatasi -come sempre- all’ultimo minuto e costretta a correre con il fiatone per raccogliere le firme per essere della partita.

Il tutto condensato in un sistema elettorale farlocco, volutamente non modificato, che trucca il voto, assegnando più seggi di quanto realmente si rappresenta nella società, con una importanza eccessiva attribuita persino ai portatori di zero virgola qualcosa per cento di voti. Non si butta nulla, insomma.

Ecco, si parla solo di tutto questo can can, con percentuali di seggi spartiti tra questo e quell’altro con l’ansia dei tanti habituè della poltrona consapevoli di quanto sarà difficile riassicurarsela….per colpa di quella riduzione votata dagli italiani a furor di popolo, nel mentre comincia a partire anche la gara a chi la “promessa” la spara più grossa…….

Ma a nessuno, proprio nessuno, frega nulla di nulla della massa dei cittadini -che sta diventando sempre più maggioranza- che si allontana dal voto, quindi dalla democrazia.

Una diserzione che sempre più studi certificano appartenere in larga parte ai ceti più disagiati, sempre più convinti che la politica non li rappresenti e, quindi, dell’inutilità della partecipazione elettorale. Settori della società in difficoltà che cercano risposte ma non le trovano in nessun partito, che percepiscono il loro voto essere inutile e dunque, rimangono a casa il giorno in cui i seggi sono aperti.

L’Istituto di ricerche Tecnè Italia riferisce che dal campione da esso esaminato e riferito alle ultime elezioni amministrative, emerge che solo il 28% degli elettori a basso reddito è andato al seggio, con percentuali che salgono per la classe a reddito medio (63%) e soprattutto per i redditi alti (79%). Una fotografia allucinante che ci fa precipitare indietro agli inizi del secolo scorso, molto drammatica sul terreno democratico.

Un ritorno al proporzionale con preferenza che pure sembrava alla portata di questa legislatura, forse avrebbe potuto costituire uno stimolo. Ma l’attuale ceto politico non ha alcun interesse a modificare una situazione in cui è lui a decidere chi deve essere eletto e non l’elettore. Perchè dovrebbe avere, infatti, interesse a far aumentare la partecipazione quando anche con meno voti assoluti di decenni precedenti, si conseguono percentuali maggiori (proprio perchè pesati su un totale minore di votanti) e si ottengono lo stesso numero di seggi? E’ evidente che conviene lo status quo in cui i capi partito esprimono la preferenza per chi dovrà essere eletto (al posto del votante) in base alle percentuali che si pensa di raggiungere.

Insomma, la decrescita per nulla felice della partecipazione dei cittadini a questo rito fondamentale della democrazia conviene molto alle segreterie dei partiti, perché così incidono di più sull’esito del voto, grazie alle proprie filiere (strutturate sia a livello clientelare che amministrativo).

Staremo a vedere se ci saranno novità da qui al voto. Se ci saranno forze che sapranno parlare direttamente a questa sempre più ampia fetta del Paese. Con programmi radicalmente diversi dal resto e candidati credibili. Perchè al Paese non serve un Parlamento in cui sia rappresentato solo chi va a votare (sempre di meno ed anche con una disparità di censo) ma l’interesse generale dell’intera comunità nazionale.

Sebbene, non dovesse emergere un voto in linea con quanto già previsto, si griderebbe al populismo e comincerebbero le grandi manovre (come è accaduto in questa legislatura) per normalizzarlo alla volontà dei perdenti. Insomma, stiamo messi non tanto bene.

Ma è sempre meglio andare a votare, in massa, unica condizione per rompere il giocattolo che qualcuno si è costruito a tavolino. O no?