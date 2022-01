Il Forum delle associazioni italiane dei partigiani, degli antifascisti, dei deportati politici, degli ex internati militari, dei reduci dalla prigionia, dei familiari delle vittime delle stragi nazifasciste, dei volontari delle Brigate Internazionali in Spagna ritenuto necessario partecipare alla consultazione lanciata in tutti i Paesi dell’Unione Europea dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa ha elaborato ed inviato il seguente documento:

“E’ nostro interesse, in quanto associazioni che si ispirano ai valori e agli ideali di democrazia, libertà, eguaglianza e pluralismo, affermare nell’Unione Europea la promozione dei diritti civili, sociali e politici contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo.

Siamo per questo preoccupati per la spaventosa ondata che ha visto riemergere movimenti e partiti politici neonazisti o neofascisti in tutti i Paesi europei e siamo convinti che le istituzioni europee debbano dotarsi chiaramente di politiche e strumenti di lotta, prevenzione e formazione in modo da sconfiggere sul nascere ogni rischio potenzialmente legato a questi nefasti fenomeni.

Chiediamo quindi che la Conferenza sul Futuro d’Europa accolga le seguenti proposte:

 Inserisca nel Trattato sull’UE questa specifica dichiarazione: “L’Unione Europea è fondata sui valori della Resistenza europea al fascismo e al nazismo”.

 Aggiunga, nel trattato sull’Unione Europea, il richiamo ai valori e agli ideali di democrazia, libertà, eguaglianza e pluralismo così come furono espressi con enorme sacrificio durante la Seconda guerra mondiale dalle lotte di liberazione contro il fascismo ed il nazismo e furono perseguiti successivamente nello stesso spirito.

 Doti le istituzioni europee, in particolare Commissione e Parlamento, di strumenti politici ed economici che combattano e prevengano la formazione e le attività di partiti e/o organizzazioni neofasciste, neonaziste, razziste.

 Inviti il Parlamento Europeo e la Commissione a promuovere nei 27 Paesi dell’UE attività di formazione ed educazione delle giovani generazioni alla democrazia ed alla memoria storica legata alla lotta di Liberazione contro il nazismo e il fascismo e ai valori del Manifesto di Ventotene.

 Chieda alle istituzioni europee di coinvolgere i cittadini di tutti i Paesi dell’UE in un grande disegno di formazione civile, incardinato sulla piena valorizzazione dei princìpi democratici e sul ripudio di ogni forma di autoritarismo, totalitarismo, discriminazione, razzismo, intolleranza e antisemitismo.

 Promuova in modo organico l’ampio coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, poiché rappresentano uno strumento prezioso per la diffusione ed il sostegno dei princìpi e dei valori democratici che hanno permesso la nascita dell’Unione Europea e la pace nel nostro continente.

 Solleciti le istituzioni europee ad un impegno continuativo e risoluto teso a sconfiggere le enormi disparità economiche e sociali, determinatesi soprattutto nel corso delle ultime crisi, finanziaria prima e pandemica poi, che hanno contribuito a costituire il terreno di coltura di nuovi fascismi, nazismi e razzismi.”

Gennaio 2022

Il Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza:

ANPI, AICVAS, ANED, ANEI, ANFIM, ANPC, ANPPIA, ANRP, FIAP, FIVL