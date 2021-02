In punta di piedi, così come era entrato nelle stanze del governo italiano, dopo 96o giorni, così va via. E’ una questione di stile. Un signore. Conte si nasce…..e lui modestamente lo fu! Avrebbe detto il grande Totò.

La sua liquidazione avvenuta per mano del bullo di Rignano – ma con ben altri mandanti- e la rapida giravolta con cui PD-M5S-LEU lo hanno abbandonato al suo destino è apparsa essere una cosa assurda, senza senso….una ingiustizia per molti. Una persona diventata quasi familiare nelle case, per essersi occupato di un momento così straordinario e drammatico della nostra vita, per aver avuto quella capacità comunicativa sobria e rassicurante…. di parlare quasi come un padre di famiglia.

In tanti lo rimpiangono, in tantissimi lo cominciano a fare dopo la lista horror dei ministri di SuperMario, molti lo rimpiangeranno….

Commovente la scena del suo abbandono di Palazzo Chigi. Tutti quegli applausi a scena aperta, segno di un affetto e di una umanità rara. Non ricordiamo -a memoria- scene simili per i suoi predecessori.

“Ho lavorato nel “Palazzo”, occupando la “poltrona” più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi, anche alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose, ho sempre avvertito l’orgoglio, l’onore e la responsabilità di rappresentare l’Italia.

Sono grato a Voi cittadini per il sostegno e l’affetto, che ho avvertito forti e sinceri in questi due anni e mezzo. Ma vi sono grato anche per le critiche ricevute: mi hanno aiutato a migliorare, rendendo più ponderate le mie valutazioni e più efficaci le mie azioni.”

Sono queste le parole scritte in un suo post di pochi minuti fa pubblicato sul proprio profilo facebook.

“La forza e il coraggio dimostrati dalla intera comunità nazionale –si legge ancora– soprattutto durante quest’ultimo anno di pandemia sono stati davvero incredibili: ci hanno dimostrato che ogni ostacolo, anche il più alto e insidioso, può essere superato, scacciando via le paure e i calcoli di convenienza, fidando nel coraggio dell’azione, nella determinazione dell’impegno, nell’etica della responsabilità. Io stesso ho cercato di far tesoro di questa esperienza, pur con i miei limiti, ma – vi assicuro – con tutto il mio impegno e la mia massima dedizione.

Da oggi non sono più Presidente del Consiglio. Torno a vestire i panni di semplice cittadino. Panni che in realtà ho cercato di non dismettere mai per non perdere il contatto con una realtà fatta di grandi e piccole sofferenze, di mille sacrifici ma anche di mille speranze che scandiscono la quotidianità di ogni cittadino.

È davvero necessario che ognuno di noi partecipi attivamente alla vita politica del nostro Paese e si impegni, in particolare, a distinguere la (buona) Politica, quella con la – P – maiuscola, che ha l’esclusivo obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini, dalla (cattiva) politica, intesa come mera gestione degli affari correnti volta ad assicurare la sopravvivenza di chi ne fa mestiere di vita.

Insieme a tanti preziosi compagni di viaggio abbiamo contribuito a delineare un percorso a misura d’uomo, volto a rafforzare l’equità, la solidarietà, la piena sostenibilità ambientale.

Il mio impegno e la mia determinazione saranno votati a proseguire questo percorso.

La chiusura di un capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogliamo scrivere.

Con l’Italia, per l’Italia.

Grazie.”

Parole semplici e chiare. Un arrivederci…per la riapertura di un nuovo capitolo di buona politica. Sperando di mettere tra parentesi quanto prima questa “al buio” che si sta aprendo. Per il momento ci siamo persi una delle poche cose buone che la sorte-politica ci ha regalato in questi tempi bui.