Conte ( M5s) a Matera : al voto per cambiare e convincete gli indecisi.

Due giorni in Basilicata dove ha incontrato militanti, simpatizzanti, gente comune come un signore di Villa d’Agri, che gli ha riferito di dover percorrere 300 chilometri, per una ”iniezione” particolare per curarsi. Ed è stato uno dei passaggi , nell’incontro di Matera, sulla precarietà della Sanità di Basilicata, sul disagio della popolazione nel diritto alla cura e di una migrazione sanitaria che continua. Questione che conosciamo bene,a causa di quel percorso di ‘depotenziamento’ continuo cominciato 10 anni fa ed esploso con la pandemia. L’accentramento gestionale non ha risolto nulla, anzi, ha tirato fuori il profondo rosso della sanità pubblica e dell’aumento del peso di quella privata, con le sperequazioni che sappiamo. Occorre cambiare rotta per questo e altri problemi, come il pericolo ricorrente dell’autonomia differenziata. Il presidente del M5S, ha invitato -in proposito- ad andare a votare, a convincere gli indecisi o quanti sono scettici, a farlo liberamente.

“La differenza tra noi e il centrodestra -ha detto Giuseppe Conte-è che noi ci siamo presi tempo per scegliere il candidato migliore, non per spartire poltrone. Il M5S, insieme al Pd e ad altre forze politiche del centrosinistra, sostiene il candidato governatore Piero Marrese,

presidente dem della Provincia di Matera.Ha ragione Marrese:meglio tardi che Bardi… “Voi, qui a Matera – ha concluso Conte – mi conoscete bene:competenza, professionalità, trasparenza. Voltiamo pagina con Piero”. Ha salutato tra gli applausi, tanti selfies, stretto mano ai candidati, al sindaco Domenico Bennardi, all’on Arnaldo Lomuti, ai cittadini che hanno riempito la platea e la galleria del cinema ” Guerrieri”, scelto in alternativa alla piazza, a causa del maltempo.