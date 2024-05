Conte in video a Matera ‘chiude’ campagna elettorale.

Per alcuni è un saluto, quello del leader Giuseppe Conte, al popolo pentastellato e a Matera alla chiusura della campagna elettorale per le Europee, visti gli impegni profusi in Puglia dove si vota in molti centri anche per le comunali. Probabile. Ma sarà l’occasione, venerdì 31 maggio, alle 19.00 al Cinema Comunale ‘’ Guerrieri ’’, Per quanti vorranno rivedere o informarsi su quanto ha detto, fatto, il leader del Movimento Cinque Stelle alla guida del Governo e nella quotidianità dei temi del BelPaese. Conte e i conti…con un bilancio di progetti, prospettive per un Movimento che, tranne alcune esperienze, non è ancora riuscito a costruire con altre forze di opposizione, una alternativa di Governo. E l’anno prossimo, in autunno, si voterà per le comunali di Matera. Altri Conti e strategie.



IL COMUNICATO

Venerdì 31 Maggio 2024 –ore 19:00

Il Gruppo Territoriale del M5S di Matera, è lieto di invitare i cittadini ad un evento speciale dedicato alla proiezione del documentario del Movimento 5 Stelle. Il video intitolato “L’Italia che conta “, offre uno sguardo approfondito sui valori e le battaglie del Movimento 5 Stelle, raccontati attraverso la voce e la visione di Giuseppe CONTE.

Il docufilm rappresenta una occasione per comprendere da vicino le battaglie e le conquiste del Movimento 5 Stelle che hanno segnato la politica italiana degli ultimi anni. Attraverso interviste e testimonianze racconteremo l’Italia che viviamo e quella che vogliamo, offrendo uno sguardo attento alle dinamiche della politica italiana che stiamo subendo.

La partecipazione all’evento è libera a partire dalle ore 18:30 fino a esaurimento posti.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa esperienza di riflessione.

Il Rappresentante del Gruppo Territoriale

Dott. Eustacchio RUGGIERI