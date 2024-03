Conte: in Basilicata tiro al piccione sul candidato, noi mai con famiglie che governano da 40 anni.

“In Basilicata si è scatenato il tiro al piccione sulla persona che avevamo trovato, che aveva i requisiti giusti e che ora sembra aver rinunciato“. Così Giuseppe Conte ha commentato, da Napoli, il passo indietro di Lacerenza, aggiungendo: “Un professionista serio, capace, competente. Un civico, hanno iniziato a impallinarlo come con me quando divenni presidente del consiglio. Giochi di corrente, giochi locali. Ma non saremo mai in Basilicata con le famiglie che governano da 40 anni, non le appoggeremo, lo dico a chi ci sta insultando in queste ore“. Ha anche precisato che “In Basilicata in queste ore la questione si sta facendo incandescente. Noi abbiamo lavorato a una proposta unitaria, noi non poniamo veti. Se abbiamo fatto qualche osservazione, è perché i nomi in campo non rispondevano ai nostri standard. Faccio nome e cognome: Angelo Chiorazzo, una persona per bene, che rappresenta una importante realtà imprenditoriale e un percorso civico fatto anche nei mesi scorsi. Noi non abbiamo nulla contro una candidatura di questo tipo ma l’ho detto a Chiorazzo: tu rappresenti una realtà imprenditoriale importante che opera nel settore socio sanitario e se domani mattina tu andassi a fare il presidente in Basilicata rischieresti, ovunque ti muovi, di avere come riflesso la realtà imprenditoriale in cui hai operato fino al giorno prima. Noi vogliamo prevenire i conflitti d’interesse“.

