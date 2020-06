Italiani anche loro, gli esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini premier, ci mancherebbe, ma con un tricolore da sventolare, srotolare e far garrire in altra maniera per contrastare con maggiore caparbietà la crisi procurata da virus a corona.E con tanti imprenditori alla canna del gas, se non arriveranno per tempo risorse italiane ed europee per “tenere aperte’’ o riavviare le attività in attesa che l’economia riparta. Il significato del flash mob realizzato a Matera, in piazza Mulino, e in altre piazze italiane è concentrato su- a detta degli esponenti del centrodestra- contro l’immobilismo del governo Pd,M5S, Italia Viva guidato da Giuseppe Conte. Ma il nodo della ripresa è sui tempi e sulla certezza delle risorse, sulla scadenza che – prima o poi arriverà- per la scadenza di imposte e altri oneri. E su un altro problema di non poco conto che rappresentato dalla burocrazia e dalla trasparenza delle procedure (da non confondere con la politica delle mani libere) spesso di ostacolo al fare impresa e a un corretto rapporto di fiducia tra cittadini e Stato. Il segnale c’è e dal Paese al Parlamento un invito chiaro e forte a darsi una mossa, anche in relazioni ai colpi e bassi e strumentali che alcune nazioni europee stanno avendo nei confronti dell’Italia. E per evitarli occorre essere credibili sia sullo stato di salute da epidemia del coronavirus,e le ombre sono evidenti in alcune regioni del Nord, e sia sui tempi e sulla efficacia delle azioni di ripresa ‘’in tempi’’brevi da mettere in campo.