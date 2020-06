E’ durata poco la protesta del sindacalista Aboubakar Soumahoro che si era incatenato dinanzi a villa Pamphili (https://giornalemio.it/politica/il-sindacalista-aboubakar-soumahoro-incatenato-dinanzi-a-villa-pamphili/) avendo trovato rapida risposta alla richiesta di incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

“Presidente Conte apra il portone del Palazzo e ascolti le nostre proposte, siamo a pochi metri da voi. Non siate sordi alle richieste del Paese. Saremo in sciopero della fame e della sete finché il governo non darà risposte chiare alle nostre richieste. Aprite i Palazzi.” Ha urlato dal megafono il sindacalista!

Appello che è stato subito accolto e, come lui stesso riferisce nel video che riportiamo a seguire, è stato ricevuto dallo stesso Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro Roberto Gualtieri e dalla ministra Nunzia Catalfo in un incontro che sembrerebbe andato su binari positivi rispetto alle problematiche prospettate.