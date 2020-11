Petizione con 100.000 firme, esposti denuncia, ritardi, un libro inchiesta “Senza Respiro” quello di Vittorio Agnoletto e una situazione di precarietà continua che continua a penalizzare i cittadini della Lombardia, alle prese con la seconda stagione di contagio da coronavirus, con i limiti denunciati da quanti sono in trincea da sempre. Perchè quando, come è accaduto in gran parte del BelPaese, si smantella la medicina del territorio, si lesinano risorse e investimenti per la Sanità pubblica a vantaggio di quella privata, le cose non vanno bene. I risultati sono quelli denunciati dall’Aiea, da Medicina Democratica e da altre 50 sigle della società civile che chiedono – con la lettera Appello che segue – al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte e al Ministro alla Sanità Roberto Speranza di commissariare la gestione della salute in Lombardia.

COMUNICATO STAMPA

Commissariate la sanità lombarda! Appello urgente a Conte, Speranza e per conoscenza al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di 52 associazioni lombarde “per garantire il diritto alla salute quale bene costituzionale”

“ A nome di 52 associazioni lombarde abbiamo inviato un appello al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e per conoscenza al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la richiesta urgente di commissariamento della sanità lombarda: anche in conseguenza della cattiva gestione della emergenza COVID 19. Il precipitare inarrestabile degli eventi e l’esponenziale crescita dei contagi motivano l’urgenza del nostro appello: non è più possibile attendere!” ha dichiarato Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica, a nome del Coordinamento Regionale per il Diritto alla Salute, primo firmatario dell’appello, inviato nella giornata di ieri.



La richiesta di commissariamento era stata già avanzata a giugno e presentata il 4.07.2020 con un presidio davanti al Ministero della Salute a Roma: ad oggi è stata sottoscritta da quasi 100.000 cittadini lombardi, fortemente preoccupati per il precipitare della situazione: “Siamo sconcertati e scandalizzati dalla finta “verifica di maggioranza” di venerdì scorso – ha aggiunto Marco Caldiroli- da cui ci si sarebbe aspettati un deciso cambio di rotta e che invece ha di fatto lasciato inalterate le cose. Siamo convinti che la soluzione non può provenire da coloro che hanno creato il problema e siamo scandalizzati dalla assenza e inconcludenza del dibattito politico regionale”.

Da anni le associazioni firmatarie denunciano lo stato del servizio sanitario regionale della Lombardia come fonte di iniquità, sprechi, conflitti di interesse e corruzione. “Un “sistema”, definito pomposamente “delle eccellenze lombarde”- ha sottolineato Caldiroli- che di fronte alla sfida rappresentata dalla pandemia si è dimostrato tragicamente imprevidente e incompetente, con le drammatiche conseguenze che stiamo pagando tutti. E’ inaccettabile che i gravi errori di impostazione e gestione compiuti, non solo non siano stati ammessi dai responsabili, ma vengano reiterati con l’effetto di un ulteriore, drammatico, precipitare della situazione in tutti i settori della sanità”.

Tali errori hanno determinato una quota aggiuntiva di sofferenza e morte, come documentato nel libro di Vittorio Agnoletto “Senza respiro. Un’inchiesta indipendente sulla pandemia Coronavirus in Lombardia, Italia, Europa”, consegnato alla Procura di Milano, e come segnalato anche dalle organizzazioni dei medici (FrMOCEO, FMMG) dai primi giorni della pandemia, purtroppo inascoltate. Si tratta non solo di errori ma d una vera e propria deriva del servizio sanitario regionale, in anni di definanziamento del servizio pubblico, indebolimento della medicina territoriale in favore dell’ospedalocentrismo e di una privatizzazione spinta.

“Siamo inoltre- ha concluso Caldiroli- fortemente preoccupati della presenza, nell’agenda nazionale delle proposte di “autonomia differenziata”, che come si è visto, confligge con l’interesse dei cittadini lombardi e che riteniamo debbano essere messe da parte a favore di una ridefinizione dei rapporti Governo-Regioni nel campo sanitario, per garantire diritti uguali a tutti gli individui, secondo il dettato costituzionale. Il commissariamento della sanità della Regione Lombardia non può integralmente rispondere a queste esigenze, ma lo riteniamo un primo e fondamentale passo dovuto, in rispetto dei cittadini e dei loro bisogni ineludibili, purchè l’incaricato non venga individuato tra quelli che hanno portato alla presente situazione e sia garanzia di comprovata e altissima professionalità e competenza.

Per info: Carmìna Conte cell. 393 1377616; Fulvio Aurora, cell.392516050



Elenco Associazioni firmatarie dell’Appello per il Commissariamento sanità lombarda a Conte, Speranza e Mattarella

CAMPAGNADICO32: COORDINAMENTO NAZIONALE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

Area programmatica Democrazia e Lavoro Cgil

Associazione Un’Altra Storia – Varese

Associazione culturale Rosso si spera Milano

Associazione Italia Cuba circolo di Milano

Associazione Via Milano 59- Brescia

c/s Cantiere – Milano

Centro per la Salute Giulio A. Maccacaro Castellanza (VA)

Cernusco in Comune

CGIL Sindacato è un’altra cosa

Cittadini Reattivi

COBAS Brescia

Comitato Mamme di Angera

Comitato Difesa Giù le mani dal Morelli – Sondalo

Comitato difesa sanità pubblica Milano sud ovest

Comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto

Comitato Senza Confini

Coordinamento territoriale lodigiano per il diritto alla salute

CSA magazzino 47

CUB Brescia

Diem 25 Milano

È Viva Milano

Forum per il diritto alla salute Lombardia

Forum Salute Mentale

Funzione Pubblica CGIL Brescia

I Sentinelli

Iniziativa Femminista Europea

Io Curo

Libertà e Giustizia Brescia

M24A ET Lombardia

Medicina Democratica Onlus

Memoria Antifascista

Milano 2030

Milano In Comune

Non una di meno

Nonunodimeno

Partito CARC

Partito della Rifondazione Comunista Milano

Possibile Milano

Potere al Popolo

Priorità alla scuola

Punto Rosso

Restiamo Umani

Rete “Non sta andando tutto bene” Brescia

Rete italiana antifascista e movimento antirazzista italiano

Sindacato ADL

Sinistra Anticapitalista

Sinistra Italiana Lombardia

SinistraxMilano

Socialisti in Movimento

Unione Sindacale Italiana

USB Brescia

ZAM Milano.