Conte a Matera quanto prima

Del resto mancano poco più di due settimane al voto del 21 e 22 aprile per le elezioni regionali. Giuseppe Conte, leader del M5S, ed ex presidente del consiglio dei ministri, alle prese con una alleanza finora a corrente alternata con il Pd di Elly Schlein, dopo l’entusiasmo delle elezioni in Sardegna, il così così in Abruzzo e il recupero di una intesa in e xtremis in Basilicata, sarà a Matera nei prossimi giorni. E una conferma è venuta da Antonio Materdomini che ha presentato il programma, insieme a Tiziana D’Oppido a sostegno del candidato presidente alla Regione Basilicata Piero Marrese. ” Giorno e luoghi da decidere -ha detto Materdomini- ma Conte ci sarà per la campagna elettorale del m5s e a sostegno del candidato presidente Piero Marrese”. Una rassicurazione dopo voci ”incontrollate” che potesse venire a Matera nel finesettimana, dopo la presenza a Bari e le dichiarazioni che ”il tempo per le primarie al Comune di Bari era passato” per un candidato comune di ex centrosinistra o di campo progressista come si è fatto in Basilicata. I leader di partito servono, nelle buone intenzioni degli organizzatori, a raccogliere consensi. Ma dipende dall’umore dell’elettorato che in Basilicata annovera tanti delusi e indecisi, per il comportamento non sempre chiaro e deciso delle coalizioni e per i tanti ”salti della quaglia” di candidati che hanno (comunque) mantenuta la fedeltà a concorrere per un posto nel parlamentino di via Anzio. Ma c’è spazio anche per riflettere sui programmi, che poggiano sulla credibilità dei proponenti e sulla fattibilità di proposte e progetti all’insegna del ‘Come?” ” con chi ?” e ”Quando?”



IL PROGRAMMA DEL M5S

Il Movimento 5 Stelle presenta proposte concrete per affrontare le sfide della provincia di Matera, con un focus su turismo, sanità e riforma della legge elettorale, mirando a un miglioramento tangibile della qualità della vita dei cittadini.

Turismo:

– Creazione di un piano regionale turistico con Matera al centro delle politiche regionali del turismo, incluso l’istituto di un assessore dedicato.

– Proposta di adottare le buone pratiche del Comune di Matera nella gestione turistica a livello regionale, con un focus sul settore cinematografico che ha portato notevoli benefici economici.

Sanità:

– Soluzioni per il problema delle liste di attesa e del sottodimensionamento dei presidi sanitari nella provincia di Matera, incluso l’istituzione di strutture di cura e ricovero intermedie, la selezione dei direttori sanitari tramite procedure pubbliche e maggiori investimenti nelle assunzioni del personale e nelle strutture sanitarie.

Legge Elettorale:

– Proposta di riequilibrare le due circoscrizioni della regione Basilicata per garantire a ciascun candidato un bacino elettorale di pari volume, con l’obiettivo di una distribuzione più equa dei fondi. La modifica si baserebbe sulle competenze regionali e comporterebbe una modifica della legge regionale.