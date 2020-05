Ma in che mani siamo? Il Paese è alle pezze, alla canna del gas con le ondulazioni continue sull’andamento dell’epidemia da coronavirus e la politica conferma protagonismi, opportunismi e comportamenti scellerati che offendono il buon senso e la situazione di sofferenza degli italiani.

E la prova di spregiudicatezza data in Parlamento da esponenti di maggioranza e di opposizione con un protagonismo che non smuoverà di un punto le proiezioni dei sondaggi di personaggi e partiti. A farcene un quadro con la caustica e obiettiva valutazione e disapprovazione è l’avvocato Leonardo Pinto, che con un intervento sulla sua pagina social-tiene ben fermi, al contrario di altri, i valori di correttezza e di lealtà Costituzionale.

Ognuno dice e fa quel che gli pare. Non è possibile. Siamo allo sbando con la pletora di consulenti , virologi e tuttologi che parla,suggerisce e prende posizione su cosa fare e non fare. Ma le scelte spettano alla politica seria. Certo, un solo uomo al comando che va avanti con un tourbillon di decreti crea sospetti e confusione. Giusto segnalare e denunciare.

Ma ce ne passa che su economia, europa, diritti si abbiano posizioni populisti. Non meravigliamoci se sindaci e presidenti di Regioni vadano avanti per conto proprio con un ” Me ne frego”, ispirato ad altri momenti e contesti della nostra Storia. E Pinto mette la mano nella piaga .

“Il coronavirus– dice-ha fatto emergere l’inadeguatezza dell’attuale sistema istituzionale regionale e sanitario, che vanno certamente ripensati e corretti prima che sia troppo tardi”. Parole assennate. Ma attendiamo che il teatro della politica passi dall’Opera Buffa al teatro impegnato. Vanno bene Eduardo De Filippo, Pirandello.



CORONAVIRUS E POLITICA

TRA INCOSCIENZA E FALSITA’

“Dopo aver letto tutti i giornali e ascoltato gli interventi susseguitisi alla Camera e al Senato, ho compreso che ieri è stato un brutto giorno per il parlamento italiano. Vi sono state manifestazioni scomposte tra cui l’occupazione (sic!) della Camera e del Senato da parte dei parlamentari della Lega, oltre allo svolgimento di interventi densi di corbellerie politiche. E’ stata scritta una brutta pagina della ns. storia repubblicana.

Non c’è cosa peggiore che soffiare –senza scrupoli e in malafede- sul fuoco delle disgrazie della gente; lo ha fatto Matteo Renzi da me definito, recentemente, prestigiatore perdente con il gioco delle tre carte come l’omino che veniva negli anni scorsi a Matera alla festa patronale del 2 luglio (si piazzava con il banchetto sotto gli archi della Prefettura). Il quale da un po’ di tempo non si vede più perché, evidentemente, il gioco gli è andato male.

Gli attacchi concentrici, scomposti, spropositati, inconsistenti, incongruenti e prepotenti, sono stati tutti finalizzati ad anticipare la ripresa della fase 2 dell’emergenza virus, omettendo però di fornire elementi scientifici che consentirebbero la pretesa accelerazione senza pericoli di contagio. Gravissimo!

Renzi, da par suo, si è spinto fino a sostenere che se i morti da coronavirus potessero parlare sarebbero i primi a dire che bisogna ripartire subito. Cinico e incosciente, irrispettoso della pietà dei defunti. Gli ha fatto eco Larussa con una “excusatio non petita, accusatio manifesta” (scusa non richiesta, accusa manifesta) rivolta al Presidente del Consiglio per il ricorso eccessivo alla decretazione d’urgenza. E che dire della Meloni, Garfagna e Bernini. Nessuno, ma proprio nessuno, dei contestatori hanno affermato che la riapertura come da loro pretesa escluda pericoli per la salute pubblica. Questo è il punto. Hanno parlato alla luna!

Gli Italiani non hanno bisogno di grida scomposte in contrasto con responsi scientifici; i politici, nell’interesse pubblico, hanno il dovere di proporre modalità di ripresa condivise dalla medicina e dalla scienza e non abbandonarsi in opinioni poujadiste. Diversamente, sono per l’immunità di gregge come Boris Johnson. Ma Johnson, attenzione, è stato costretto a cambiare idea!

A completare il quadro è stata la governatrice della Calabria del centrodestra, Jole Santelli, la quale, senza rispettare le indicazioni e i provvedimenti governativi, ha deciso di “riaprire” subito scatenando proteste proprio da parte di coloro che avrebbero dovuto plaudire alla sua improvvida iniziativa.

Il coronavirus ha fatto emergere l’inadeguatezza dell’attuale sistema istituzionale regionale e sanitario, che vanno certamente ripensati e corretti prima che sia troppo tardi.”