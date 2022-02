Questo Consiglio non s’ha da fare….ed è rinviato sine die, causa mancata soluzione della crisi della Giunta regionale. Oramai non c’è più la possibilità di celare un mercato delle poltrone che non trova la quadra e che vede le forze di centrodestra che un paio di anni fa hanno trionfato in Basilicata sull’orlo di una crisi di nervi. Vedi mancato ingresso nella nuova giunta del Comune di Potenza, vedi la mancata soluzione della crisi della giunta regionale entro la settimana scorsa come era stato annunciato (https://giornalemio.it/politica/potenza-una-giunta-incompleta-al-comune-e-una-giunta-che-non-arriva-alla-regione/), con il capogruppo di Forza Italia Piro che parla di “manovre occulte” contro il proprio assessore Leone (https://www.consiglio.basilicata.it/consiglioinforma/notizia.html?t=ACR&id=245519).

Insomma, il gioco si fa tetro e cupo ed è grande la confusione sotto il cielo di Potenza.

Ed ecco la nota diffusa in proposito dalle forze di opposizione che siedono nel consiglio regionale:

MAGGIORANZA IN REGIONE: CRISI NON RISOLTA, CONSIGLIO RINVIATO

“In una riunione della conferenza dei capigruppo convocata “last minute”, la maggioranza di centrodestra a guida della Regione ha deciso di rinviare “sine die” il Consiglio già previsto per il prossimo 1 marzo.

Alla base di questa decisione, non condivisa dai gruppi di minoranza, vi è la mancata definizione degli assetti interni al centrodestra.

Avevamo chiesto, purtroppo inascoltati, di tenere ugualmente il Consiglio il 1 marzo affinché il Presidente Bardi riferisse sulla situazione politica oltre che per evitare di fermare i lavori nell’interesse dei lucani.

Assistiamo ormai da diversi mesi al balletto che riguarda il cambio di giunta regionale con il Presidente Bardi sempre a Roma nel tentativo di dirimere questa questione con buona pace delle famiglie e imprese lucane.

Dai gruppi di minoranza è stata fatta rilevare la contraddizione che vede una giunta regionale comunque convocata mentre il Consiglio regionale nuovamente rinviato.

Urge una tempestiva presa di posizione del Presidente Bardi che ha il dovere di fronte ai cittadini lucani di liberarsi della camicia di forza in cui i partiti della maggioranza di centrodestra lo hanno costretto.

Il Consiglio regionale non può e non deve essere chiuso per crisi.

Perchè le poltrone possono aspettare ma i problemi no.

Potenza, 28 febbraio 2022

Gruppo Comunità Democratiche – PD

Gruppo Italia Viva

Gruppo Prospettive Lucane

Gruppo Movimento 5 Stelle