Consiglio del 27 luglio con l’aria condizionata…Ancora tregua per il Presidente?

L’interrogativo è d’obbligo vista l’alzata di spalle e quel ”come stavamo stiamo” che accompagna il quesito sulla nomina del presidente e dei vicepresidenti del consiglio comunale. Donato Braia è nello scranno più alto dell’assemblea e ”va bene così” per dirla con Vasco Rossi, dopo la rottura con la maggioranza di cui faceva parte fino allo scorso anno il consigliere Toto Augusto. Si va avanti lo stesso, senza infamia e senza lode, anche perché il caldo fiacca il dibattito e c’è bisogno di vacanze, di staccare la spina a ridosso di ferragosto e fino alla fine del mese. Poi si pensa…ripete un antico ‘intercalare” materano. E nella seduta ”straordinaria” di lunedì 27 luglio, su richiesta del consigliere Toto Augusto, si attendono lumi sui contenuti e sulla gestione del Museo demoetnoantropologico, realizzato con risorse per Matera 2019 su un versante del Sasso Caveoso. Uno dei tanti comparti,luoghi dei Sassi che attendono di diventare produttivi attraverso una gestione credibile e che il Comune debba essere in grado di monitorare. Mica facile. Le gestioni sono state e restano il tallone d’Achille delle diverse amministrazioni che si sono succedute negli anni.Mudeam? Ma c’è tanto altro. All’ordine del giorno anche una mozione di indirizzo sulla emergenza abitativa, presentata di consiglieri Fortunato Martoccia e Nicola Casino. E poi riconoscimento di debiti fuori bilancio e una sfilza di sentenze del Tribunale di Matera dalla indicazione ”criptica” da leggere e,chissà, discutere in consiglio. Ma evitando di alzare la temperatura del dibattito. C’è il condizionatore e poi si pensa…



L’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^

convocazione alle ore 10.00 di lunedì 27 luglio 2026 e di 2^ convocazione alle ore 10.00 di

mercoledì 29 luglio 2026.

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei

Gruppi Consiliari tenutasi in data 20.07.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è

convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione 10.00 di lunedì 27 luglio 2026 e di 2^

convocazione alle ore 10.00 di mercoledì 29 luglio 2026, presso la Sala Pasolini sita in via

Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello

Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Interrogazioni a risposta scritta/orale del consigliere TOTO avente ad oggetto: “Che

fine ha fatto il bando di gestione del MU.DEA.M”; (Prt. G. n. 003887/2026 del

27/04/2026);



3. Mozione a firma dei Consiglieri Martoccia e Casino depositata nella seduta del 08-07

2026 avente ad oggetto: “Mozione d’indirizzo urgente e straordinaria per il contrasto

all’emergenza abitativa, alla stretta creditizia e alla crisi socio-economica della città

di Matera – Programmazione per la realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (ERP) e Sociale (ERS) tramite censimento del patrimonio, partenariato

pubblico-privato e modelli integrati di inclusione urbana senza segregazione, a tutela

del diritto di residenza e contro lo spopolamento giovanile”;

4. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00

ss.mm.ii. (T.U.E.L) – Sentenza n. 376/2026 del 04/05/2026, Tribunale di Matera;

5. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00

ss.mm.ii. (T.U.E.L.) – Sentenza n. 427/2026, Tribunale di Matera;

Documento di Consultazione

6. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00

ss.mm.ii. (T.U.E.L.) – Sentenza n. 426/2026, Tribunale di Matera;

Pagina 1 – matera_0075338/2026

7. Delibera di C.C. n. 7/2024. Regolamento Urbanistico del Comune di Matera. Variante

urbanistica ai sensi dell’articolo 36 comma 6-bis della LR 23/99. Integrazione art. 68.

Esame controdeduzioni alle osservazioni pervenute e determinazioni.

Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante

trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito

istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove

dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.

Si raccomanda la massima puntualità.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Donato Braia