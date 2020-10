Ormai, Antonio Materdomini, un Pater e un Ave li avrà recitati abbondantemente, dopo quelle votazioni in salita – prevedibili- della scorsa settimana per la elezione alla presidenza del consiglio comunale di Matera.



Lunedì 26, alle 16.00, presso l’aula consiliare di piazza Sallustio, basterà la maggioranza semplice alla quarta votazione per insediarsi. E con lui si dovrà procedere alla elezione del vicepresidente. Non sappiamo, al momento, cosa hanno deciso le forze di opposizione. Vedremo. Prevediamo che i lavori della seduta consiliare dureranno un bel po’, visti i punti aggiuntivi all’ordine del giorno, che spaziano dalle comunicazioni del sindaco sulla nuova giunta ( e un assaggio lo abbiamo avuto nel primo consiglio su osservazioni, opportunità, materanità e fedeltà con spirito critico) sui nominativi dei presidenti dei gruppi consiliari, sulla nomina della commissione elettorale . Attenzione sul regolamento di approvazione dell’imposta municipale su Imu e Tari. Quest’ultima di stretta attualità per i risvolti che ha sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che ha destato non poche perplessità nella maggioranza , nella opposizione, tra i cittadini e le associazioni di categoria. E poi la ratifica di delibere per quelle professionalità, assunta per Matera 2019, il cui rapporto di lavoro è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020.



Un problema serissimo e non di poco per l’Amministrazione, guidata dal sindaco Domenico Bennardi, che non puo’ di certo operare con una pianta organica carente sul piano qualitativo e quantitativo. Occorre mettere mano ai concorsi, che hanno tempi canonici di espletamento, auspicando che non ci siano gli inevitabili ricorsi. Nel frattempo occorrerà provvedere, per quanto possibile, con comandi, trasferimenti e convenzioni. Auguri…



L’ ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

elezioni presidente e vice presidenti del Consiglio comunale

comunicazione componenti della giunta comunale

comunicazione nominativi presidenti gruppi consiliari

nomina componenti commissione elettorale comunale

ratifiche delibere di giunta relative a variazioni di bilancio per rinnovo contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020.

approvazione regolamento per l’imposta municipale Imu e Tari.

TUTTI I VOLTI DEL NUOVO CONSIGLIO