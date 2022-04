La solidarietà si vede nel momento del bisogno e le Autonomie locali sono in prima fila per aiutare, appena la guerra sarà finita, per sostenere la ripresa dell’Ucraina a cominciare dai servizi di base: sanità, scuola, cultura ed economia, naturalmente. Un impegno condiviso anche dal consiglio comunale di Matera che ha approvato su proposta del gruppo del Pd l’ordine del giorno proposto dal presidente dell’Ali, Matteo Ricci, nella foto con Enzo Gravela,per la segreteria cittadina del Partito democratico. Un impegno che deve andare oltre le buone intenzioni e che deve tradursi in aiuti concreti. Solidarietà per la ricostruzione, la ripresa.



L’ORDINE DEL GIORNO APPROVATO NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 APRILE 2020

PREMESSO CHE

E’ prevista anche in Basilicata la Ricostituzione dell’Associazione delle Autonomie Locali

Che Ali Nazionale con il suo Presidente Matteo Ricci sta promuovendo nei comuni Italiani il progetto “Comune adotta Comune”, con l’obiettivo di offrire ai Comuni ucraini, anche in prospettiva e nel quadro delle iniziative dell’Unione Europea, il sostegno che sarà necessario per ricostruire il Paese e far ripartire i servizi sanitari e sociali, le scuole, l’economia e ogni presidio di coesione sociale e iniziativa culturale.

Il Comune di Matera è socio dell’Associazione ALI – Autonomie Locali Italiane

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA DEL COMUNE DI MATERA

A sostenere e aderire al progetto, che si svolge in collaborazione con il Ministero degli Esteri e d’intesa con l’Ambasciata e i Consolati d’Ucraina

A individuare il Comune ucraino da mettere in relazione con la storia, la cultura e la i fattori antropologici della Città di Matera

LA BOZZA TIPO DEGLI ORDINI DEL GIORNO DA ADOTTARE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDANNA

la guerra di aggressione del Governo della Russia all’Ucraina che impone di rispondere con

la dovuta solidarietà e con il sostegno concreto a chi resiste a difesa della propria terra contro

un’invasione militare, mentre si compie ogni sforzo per recuperare la pace, la sicurezza e il

pieno rispetto delle regole del diritto internazionale;

SI OPPONE

al riesplodere di aggressivi egoismi nazionali, che è un retrocedere della storia e della civiltà,

una sfida aperta all’affermazione delle democrazie, che crea sconvolgimenti e lutti, massacri

con vittime di ogni età, dai bambini agli anziani, nelle città e nelle campagne devastate; che

costringe a vivere in un mondo insicuro e impoverito mentre non è ancora vinta la lotta contro

la pandemia e si devono realizzare le politiche di contrasto dell’emergenza climatica che

mette a rischio il pianeta e fa ancora crescere povertà, disuguaglianze e migrazioni.

APPREZZA

la solidarietà che anche nel nostro Paese si esprime con l’accoglienza dei profughi che

impegna le nostre comunità e dimostra la vicinanza al popolo ucraino;

CHIEDE

AL GOVERNO E AL PARLAMENTO

di assicurare ai profughi i contributi di autonoma sistemazione e fondi alle famiglie e alle

istituzioni e le associazioni che accolgono i fondi necessari;

di assegnare ai Comuni le competenze necessarie ad affrontare con prontezza, capillarità e

appropriatezza questa emergenza umanitaria, attuando le ordinanze emesse dal Dipartimento

della Protezione Civile, sulla scorta della positiva esperienza fatta nel contrasto degli effetti

della pandemia.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE

A PRENDERE L’INIZIATIVA

di “adottare” un comune dell’Ucraina, quale segno di vicinanza e solidarietà, di amicizia, utile

anche per indirizzare nella crisi in corso e in prospettiva gli aiuti e le relazioni che saranno

necessari a ricostruire il paese, a far ripartire i servizi sanitari e sociali, le scuole, l’economia

e ogni presidio di coesione sociale e iniziativa culturale;

a coordinare l’iniziativa con le istituzioni dell’Unione Europea, con il Ministero degli Esteri,

l’Ambasciata e i Consolati d’Ucraina e con le associazioni degli enti locali che la

promuovono