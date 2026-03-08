Consiglio comunale con due date… per presidente consiglio e maggioranza

Due date 9 e 11 marzo con all’ordine del giorno gli argomenti di sempre…ma con la mina vagante di una maggioranza che deve fare i conti oggi con i numeri che, di fatto, non ci sono ancora. Realismo d’obbligo ma con il punto interrogativo se sia la volta buona per eleggere, magari a sorpresa, il presidente e i vice del consiglio comunale dopo l’uscita dalla maggioranza e da Fratelli d’Italia del consigliere Toto Augusto CON Dominique Cerrone, candidato per mesi della maggioranza guida dal sindaco Antonio Nicoletti. E le polemiche venute fuori dalla interpretazione di quel parere del ministro degli Interni, https://giornalemio.it/cronaca/la-segretaria-generale-del-comune-di-matera-bacchetta-lerrata-lettura-della-nota-prefettizia/ , che ha destato ripensamenti e perplessità su quanto si sarebbe potuto fare già dalla scorsa estate? Ormai è andata. A presiedere i lavori Donato Braia che per quella carica non costa nulla. Si può andare avanti così? Sorprese ? E se ritornasse dal cappello a cilindro del segreto dell’urna il nome di Toto Augusto, ma dovrebbe esserci un suo ripensamento ufficiale e un lavoro dietro le quinte del quale sappiamo poco o nulla. Due sedute di ”assaggio” per testare gli umori e per vedere se alla lunga è possibile comporre quel ”quadro regionale” (con Azione) che consentirebbe almeno sui numeri di metterci una pezza. Terza ipotesi,da non trascurare, che venga fuori un appello di ”responsabilità” per il governo della città magari e su un programma condiviso. Mica facile, ma qualche porta aperta c’è dopo le emorragie dalla minoranza( che aveva 18 consiglieri) e i distinguo di quanti hanno abbandonato il Pd. Tutto è possibile in attesa della cerimonia inaugurale di Matera 2026, fissata per il 20 dicembre. Se ne riparla dopo quella data, del resto, anche per il consiglio comunale vale la regola non c’è il due senza il tre…



Ai sigg. Consiglieri Comunali

Al Sindaco Ing. Antonio Nicoletti

Al Segretario Generale Dott.ssa Virginia Terranova

E p.c.:

Al Sig. Prefetto di Matera

Ai Revisori dei Conti

Ai Dirigenti Comunali

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^

convocazione alle ore 19:00 di lunedì 09 marzo 2026 e di 2^ convocazione alle ore 19:00

di venerdì 13 marzo 2026.

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei

Gruppi Consiliari tenutasi in data 06.03.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è

convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 19:00 di lunedì 09 marzo 2026

e di 2^ convocazione alle ore 19:00 di venerdì 13 marzo 2026, presso la Sala Pasolini sita in

via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto

ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale su Matera Capitale Mediterranea della

Cultura e del Dialogo. (Prot. 0016135/2026 del 17-02-2026)

Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante

trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito

istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove

dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.

Si raccomanda la massima puntualità.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Donato Braia



LA SEDUTA DELL’11 MARZO

COMUNE DI MATERA

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^

convocazione alle ore 17:30 di mercoledì 11 marzo 2026 e di 2^ convocazione alle ore

10:00 di giovedì 19 marzo 2026.

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei

Gruppi Consiliari tenutasi in data 06.03.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è

convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 17:30 di mercoledì 11 marzo

2026 e di 2^ convocazione alle ore 10:00 di giovedì 19 marzo 2026, presso la Sala Pasolini

sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto

ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Richiesta di convocazione urgente e straordinaria del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.

8 co. 6 dello Statuto Comunale e dell’art. 43 co. 8 del Regolamento del Consiglio

Comunale. (Prot. 0017997/2026 Del 24/02/2026);

3. Commissione Locale del Paesaggio (art. 147 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio-

Legge regionale n. 50/93). Sostituzione componente.

4. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 267/00

ss.mm.ii. – Verbale di conciliazione dell’11/12/2024 – Giudizio R.G. 1005/2023.

5. Art.37 del D.Lgs.n.36/2023. Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici

2026-2028 ed elenco annuale 2026.

Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante

trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito

istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove

dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.

Si raccomanda la massima puntualità.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Donato Braia

