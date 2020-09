Il voto disgiunto (con una analisi da resa dei conti in corso su regia e responsabilità che hanno portato allo spostamento significativo di voti )) ha fatto saltare i tempi dello scrutinio per le elezioni amministrative a Matera, con una marea di schede nulle che hanno penalizzato e non poco i consiglieri. Per due seggi, come riporta il sito ufficiale della Prefettura, gli atti sono stati inviati all’Ufficio centrale per il completamento delle operazioni. Prospetto fermo, pertanto, alle 2.32 e conti su preferenze e successive attribuzioni di rappresentanza per i 32 posti in consiglio comunale da effettuare nel corso della giornata. Per un orientamento guardate le percentuali. Il partito più suffragato è il Pd con il 12,72 per cento, seguito da Forza Italia con 11, 72 seguito da M5S con 10,92 per cento. Candidati in attesa per la ripartizione…

ROCCO LUIGI SASSONE 10.109 30,40 0

DOMENICO BENNARDI 9.132 27,47 0

GIOVANNI SCHIUMA 6.608 19,87 0

PASQUALE DORIA 3.418 10,28 0

NICOLA TROMBETTA 2.012 6,05 0

LUCA BRAIA 1.969 5,92 0

per rocco luigi Sassone

FORZA ITALIA 3767 11,72 0

FRATELLI D’ITALIA 2986 9,29 0

LEGA SALVINI BASILICATA 2497 7,77 0

MATERA, SEMPRE INSIEME 1734 5,40 0

CAMBIAMO! MATERA-IL POPOLO DELLA FAMIGLIA-IDEA POPOLO E LIBERTÀ 1147 3,57 0

MATERA PATRIMONIO COMUNE 641 1,99

PER DOMENICO BENNARDI

MOVIMENTO 5 STELLE 3510 10,92 0

VOLT 1434 4,46 0

EUROPA VERDE-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 1431 4,45 0

MATERA 3.0 382 1,19 0

PER GIOVANNI SCHIUMA

PARTITO DEMOCRATICO 3879 12,07 0

MATERA PER GIOVANNI SCHIUMA 1455 4,53 0

PROGRAMMA MATERA 776 2,42 0

INNOVIAMO MATERA-CENTRO DEMOCRATICO 455 1,42 0

MATERA FUTURA 358 1,11 0

PER PASQUALE DORIA

MATERA CIVICA 2104 6,55 0

MATERA LIBERA 356 1,11

PER NICOLA TROMBETTA

1597 4,97

PER LUCA BRAIA

MATERA 2029 1622 5,05

GLI ATTI DELLE SEZIONI MANCANTI DEL COMUNE DI MATERA SONO STATI INVIATI ALL’UFFICIO CENTRALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI

Elettori: 50.730

Dato aggiornato al: 23/09/2020 02:49