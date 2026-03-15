Confermato. I problemi della giustizia vanno oltre il Referendum

E la conferma che cittadini e operatori della giustizia devono tenere in equilibrio la bilancia della giustizia, come vuole la Costituzione Italiana, che quest’anno compie 80 anni, è venuta dal convegno organizzato sabato scorso da un cartello di associazioni che ne ha discusso nel corso di una iniziativa a Matera, presso la Camera di commercio,https://giornalemio.it/politica/il-14-marzo-a-matera-mobilitazione-civica-per-la-costituzione/ A darne notizia con le riflessioni, scaturite dal confronto, è l’avvocato Leonardo Pinto che ha tenuto alto il dibattito su questi temi, ricordando cosa si è fatto e cosa non si continua a fare per far funzionare l’amministrazione (è la parola giusta) della giustizia. Sed lex, dura lex…Se la conoscete sapete cosa fare per non complicare le cose con il voto del referendum del 22 e 23 marzo…



*RIFLESSIONE A MARGINE DEL CONVEGNO DI IERI A MATERA SULLA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO*

🏛️ L’incontro di ieri presso la Camera di Commercio di Matera, che ha visto un’ampia e interessata partecipazione, si è distinto per un confronto alto e privo di contrapposizioni faziose. Sono prevalsi ragionamenti che hanno superato gli estremismi corporativi, politici e ideologici, facendo prevalere il comune interesse a garantire una giustizia uguale per tutti, nel pieno rispetto della Costituzione Repubblicana.

Dagli approfondimenti svolti sono emersi due dati incontestabili:

🔵 Separazione delle carriere: tra magistrati requirenti e giudicanti. Questione già affrontata in sede di Assemblea Costituente: non fu prevista per evitare che il PM diventasse un “poliziotto”, preferendo che restasse un organo di giustizia volto alla ricerca della verità (anche a favore dell’imputato) e sottraendolo all’influenza del Governo.

🔴 Inutilità della riforma: è stato evidenziato come la stessa, oggettivamente, non apporti alcun beneficio reale ai problemi strutturali che condizionano il buon funzionamento del sistema giustizia.

⚖️ I Saluti Istituzionali:

Gli interventi del Dott. Riccardo Greco (Pres. Tribunale), dell’Avv. Ferdinando Izzo (Pres. Ordine Avvocati Matera) e del Prof. Giovanni Robertella (per le Associazioni organizzatrici) hanno tracciato un solco di armonia e riflessione.



🎙️ Il Coordinamento:

I lavori sono stati introdotti e coordinati magistralmente dal Prof. Ruben Razzante (Universià Cattolica di Milano e Lumsa di Roma).

🎓 Una giornata di studio equilibrata:

Un momento di reciproco arricchimento per i relatori e, soprattutto, per l’uditorio. Un esempio da ripetere per tutelare il bene pubblico della “giustizia”.

⭐️ *Un ringraziamento ai relatori:*

🔸 Dott.ssa Rossella Larocca (Consigliere Corte Appello Potenza e Pres. ANM Basilicata)

🔸 Prof. Avv. Vito Mormando (Ordinario Diritto Penale Univ. Bari e Vice Presidente CdP Corte dei Conti)

🔸 Prof. Roberto Voza (Ordinario Diritto del Lavoro Univ. Bari)

📸 Le foto allegate testimoniano l’ampia e attenta partecipazione di pubblico per tutta la durata del convegno.

Avv. Leonardo Pinto