Conferenza stampa centrodestra al Comune di Potenza…è la volta buona?

Di Franco Martina

Dopo l’ennesimo rinvio, legati ad aspetti organizzativi e di opportunità, la conferenza stampa dei consiglieri di centrodestra al Comune di Potenza dovrebbe finalmente svolgersi mercoledi’ 4 ottobre al Palazzo della Cultura. Tema dell’incontro le priorità politiche e amministrative per il capoluogo di regione, alle prese con le risorse finanziarie, che in passato hanno procurato non poche difficoltà tamponate con il sostegno della Regione Basilicata, e le iniziative che i partiti intendono portare avanti in futuro.

IL COMUNICATO STAMPA
Conferenza stampa dei consiglieri di centrodestra del Comune di Potenza
I consiglieri comunali di centrodestra del Comune di Potenza incontrano la stampa per illustrare le priorità politiche e amministrative per la città e le iniziative previste per i prossimi mesi.
La conferenza stampa si terrà mercoledì 4 febbraio alle ore 10:30, presso il Palazzo della Cultura, in via Cesare Battisti, a Potenza.
All’incontro sono invitati i rappresentanti degli organi di stampa e dell’informazione, cui si rivolge l’invito a partecipare e a dare la più ampia diffusione ai contenuti della conferenza.

