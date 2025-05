Confcooperative Basilicata: “Le nostre otto proposte per Matera al prossimo sindaco”

“Si è concluso il ciclo di incontri promosso da Confcooperative Basilicata con i candidati alla carica di Sindaco di Matera in vista delle elezioni amministrative del prossimo 25 e 26 maggio. Gli appuntamenti si sono svolti nella sede di via dei Pesci, 48: lunedì 19 maggio con Roberto Cifarelli (ore 10:00) ed Enzo Santochirico (ore 15:00), martedì 20 maggio con Domenico Bennardi (ore 10:30) e Antonio Nicoletti (ore 17:00).” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “Durante gli incontri è stato consegnato il documento “Cooperiamo per il Bene Comune”, otto proposte operative per rafforzare il ruolo delle cooperative nella programmazione delle politiche locali: dalla rigenerazione urbana all’inclusione, dal welfare di prossimità all’housing sociale, passando per l’occupazione femminile, la sostenibilità ambientale e il rapporto con l’Università.Il clima di dialogo e confronto che ha caratterizzato tutti gli appuntamenti conferma l’intenzione di Confcooperative Basilicata di porsi come interlocutore stabile per la futura amministrazione.”

«Abbiamo scelto di incontrare i candidati – afferma Giuseppe Bruno, presidente regionale di Confcooperative – per sottoporre loro una visione di città che ha come cardine la cooperazione. Non un settore tra gli altri, ma un attore capace di generare occupazione, servizi e fiducia. Chiediamo alla politica di decidere se camminare con noi o restare ancorata a modelli vecchi, basati sulla frammentazione e sulla logica dell’appalto. A Matera sono attive 58 cooperative aderenti a Confcooperative, con circa 600 lavoratori e un fatturato che supera i 36 milioni di euro – prosegue Bruno – Ma non siamo qui per rivendicare: siamo qui per offrire strumenti. La cooperazione è una risorsa per la città, non un soggetto da convocare solo quando c’è un’emergenza da tamponare. Chiunque sarà il prossimo sindaco – conclude Bruno – troverà in noi un alleato competente e costruttivo. Abbiamo già cominciato a costruire un’agenda condivisa. Ora tocca alla politica decidere se percorrerla insieme».