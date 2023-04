Confcommercio: tanti turisti a Matera, ma servizi igienici carenti

“Il ponte delle festività pasquali ha dato l’atteso segnale di ripresa del settore turistico nella città di Matera, nonostante le condizioni meteo avverse. Le presenze registrare in questi giorni presso le strutture ricettive e nei pubblici esercizi hanno dato avvio alla stagione turistica 2023. Le attività turistiche della città hanno risposto in maniera eccellente alla richiesta di accoglienza, con la professionalità e l’ospitalità ormai consolidatesi negli anni. Durante il ponte pasquale abbiamo rivisto le strade della nostra città e dei Rioni Sassi riempirsi di turisti, confermato il grande valore del nostro patrimonio storico ed artistico, infatti, secondo un’indagine del sito preply la città di Matera è risultata essere la più amata d’Italia dai turisti stranieri.” E’ quanto scrive Confcommercio in una nota che lamenta, invece, come “Peccato che ancora una volta la disponibilità dei servizi igieni pubblici sia stata purtroppo carente, e per questo si ringraziano gli operatori del settore che hanno sopperito con le loro attività a tale problematica, animati da uno spirito di servizio e di accoglienza, e dalla volontà di ridare nuova forza e nuovo vigore turistico al nostro territorio.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.