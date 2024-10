Concluso il G7 Pari opportunità. Tanti progetti. Ora tocca al Governo e alle Donne…

Lo aveva detto sabato 5 ottobre in conferenza stampa ,https://giornalemio.it/politica/g7-e-cose-concrete-solo-buone-pratiche-e-indirizzi-sulle-pari-opportunita/ , il ministro per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella, che ha presieduto il G7 dei paesi più industrializzati del mondo, su un tema che è un continuo cantiere di speranze, progetti, ma anche delusioni. Carte e documenti di intenti sono lì a indicare la strada, ma serve concretezza soprattutto dopo l’approvazione di 53 punti del documento finale, che è un po’ la guida delle cose da fare. A cominciare dalla violenza di genere. Occorre invertire la rotta e contrastare, con maggiore efficacia cultura della sopraffazione, luoghi comuni, discriminazioni e trovare alternative alle donne in difficoltà, che dopo una violenza, una separazione restano con figli e senza lavoro. Certo se il prossimo G7 decidesse di lasciare una quota di risorse per progetti mirati di sostegno,emancipazione, anche il termine ”empowerment” – per gli appassionati di anglicismi- avrebbe un senso.E di concretezza si è parlato all’auditorium ” Raffaele Gervasio” nel corso dell’evento collaterale “Dialogo tra ministri G7 per la parità di genere e società civile”.



“Con gli altri ministri del G7 -ha detto Roccella- abbiamo focalizzato la questione della violenza contro le donne,cercando di mettere insieme e coordinare gli strumenti con cui

va combattuta.L’empowerment femminile “è molto connesso alla questione

della violenza, perché – ha aggiunto – solo dando alle donne gli strumenti di autonomia le aiutiamo. Anche su questo argomento, abbiamo coordinato le misure per incoraggiare il lavoro delle donne, prima di tutte quelle della conciliazione, e poi quelle

per introdurle in maniera più robusta alle materie Stem e quindi

aprire loro anche le professioni del futuro che saranno legate

alle materie scientifiche. E soprattutto – ha concluso la ministra italiana – cercare di lottare contro tutti quegli stereotipi che impediscono alle donne di pensare a se stesse con

libertà, onorando le proprie ambizioni e mettendo a frutto i propri talenti in tutti i campi in cui vogliono”. Un contributo può venire dall’Unione Europea che, e lo stiamo vedendo sugli eventi internazionali, ha perso – ed è preoccupante – autonomia decisionale.

“Per raggiungere la parità di genere – ha detto la commissaria europea per l’Uguaglianza,

la maltese Helena Dalli- abbiamo fatto molto, ma c’è ancora tanta, tanta strada da

fare”. E qui il riferimento alla scuola e alla formazione delle ragazze.



” Dobbiamo avere -ha detto Dalli – più ragazze che scelgono i settori dell’intelligenza artificiale e delle scienze, che sono il presente e il futuro e sono molto ben

pagati. E invece ci sono tante donne, circa il 90 per cento del totale, occupate nel ‘care work’ Il lavoro di cura, di assistenza) il settore meno pagato, e per il quale l’Unione europea ha una strategia per comprendere e cercare di migliorare le condizioni di lavoro”. Come non essere d’accordo. Ogni Paese farà la sua strada. In Italia, e lo diciamo con franchezza, Sanità e Scuola pubblica hanno sempre meno risorse e la fuga di cervelli è continua. E non dimentichiamo la scellerata approvazione della legge sull’autonomia differenziata, che ridurre le opportunità per le ragazze e i ragazzi del Mezzogiorno. Eppure, ci riferiamo a Matera, già capitale europea della cultura 2019, siamo una città incredibile e dalla potenzialità incredibile, come hanno ricordato lo stesso ministro nei giorni scorsi e la commissaria europea per l’Uguaglianza. “E’ la fine del mondo – ha commentato Helena Dalli -è una città incredibile. Mi sentivo in un presepe. E ci ritornerò sicuramente”.



Per la cronaca si è tenuta una tre giorni collaterale al G7, presso la sala consiliare della Provincia, un confronto a più voci sui temi della violenza e delle discriminazioni alle donne nel mondo promosso da Pangea e Rete Donna del Comune di Matera e “Women without Violence International Foundation” .