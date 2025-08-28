Concerto Popoli d’Italia a Matera. E’ un inno alla Libertà

Lo ricordiamo a ipocriti, indifferenti, squallidi personaggi ”allineati e coperti” che mal rappresentano il Belpaese all’estero e negli orti domestici, che difendono l’indifendibile negando l’evidenza per quello che continua ad accadere a Gaza e anche in Ucraina, che la libertà e la democrazia non hanno prezzo. Ce ne se ne accorge, in ritardo, quando la si è persa. Memoria e ideali non vanno ignorati soprattutto se fanno parte della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, che continua a subire attacchi subdoli o palesi, verso una deriva pericolosa che sta riproponendo un copione già visto oltre 80 anni: la corsa al riarmo, con l’Unione europea obbligata a farlo dal committente Usa, e quella pericolosa della Germania e chissà anche quella del Giappone in Asia. Manca l’Italia dell’asse ( Roma, Berlino, Tokyo) e su questo aspetto guerrafondaio, sovranista sulla carta ma nel ruolo di ”protettorato” nei fatti, occorre fare molta attenzione affinché la musica non cambi… Preferiamo ascoltare il concerto, gratuito, di Dina Caprara e Leonardo Treccosta in programma a Matera domenica 31 agosto presso la Fondazione Monacelle, organizzato dal Museo del Comunismo e della Resistenza https://giornalemio.it/politica/a-matera-popoli-ditalia-con-i-canti-della-lotta-per-le-liberta/. E la pasionaria di mille battaglie il giorno prima al Museo, come riportato nel servizio, avrà modo di tornare sui temi di ieri e di oggi che vanno affrontati con spirito critico e partecipazione, ricordando quanti si sono battuti a viso aperto, rischiando o perdendo la vita, sui campi di battaglia, nelle piazze o sui posti di lavoro. E’ quella Italia vera, militante della libertà e della partecipazione, che deve farsi avanti, trovano nelle parole e nelle note del canzoniere di ”Popoli d’Italia” volontà e forza per farlo. A cominciare dai giovani.