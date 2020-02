C’ero alla stazione della Villa Longo in quella laboriosa stagione del 1974 quando l’ex sindaco di Matera, Francesco Gallo, inaugurò i lavori di interramento della tratta urbana delle allora Ferrovie Calabro Lucane, scaricando -con un colpo ben assestato sulla massicciata della ferrovia- la rabbia dei materani, che avevano pazientato per decenni ai passaggi a livello di via Annunziatella o alla Croce di Sant’Andrea di via Lupo Protospata, dove si verificò un incidente mortale. L’interramento della tratta urbana procurò le ironie, gli sfottò dei giornali nazionali (tra questi l’Europeo) che parlarono di ” metropolitana” in una città del Sud dalle tante contraddizioni. Luoghi comuni. Ma c’era poco di che vergognarsi e Francesco Gallo, sindaco scudocrociato, ribattè punto per punto quelle accuse e del resto fermezza ed energia a non gli mancavano. Anzi. E tirò dritto. I fatti,nonostante i tempi lunghi e le problematiche del cantiere, gli diedero ragione e in varie occasioni ci ricordò l’impegno della sua Amministrazione sulla questione dei collegamenti e non solo ferroviari che lo videro impegnato, anche per le aree industriali, quando era alla guida del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera. ” E’ un problema annoso quello dei collegamenti- ci disse in occasione di un convegno nell’aprile 2015 all’Hotel San Domenico su “Bari, Taranto, Matera. 3 Città, 1 territorio” alla presenza dell’ex ministro socialista dei Trasporti , Claudio Signorile. E ne continueremo a parlare se non ci saranno volontà, determinatezza e priorità ma in un disegno comprensoriale che coinvolga province di regioni contigue”. E aveva ragione con quella concretezza politica che suona come ”peso contrattuale” di un territorio e di condivisione di esigenze comuni di territori e di comunità”. Del resto di promesse e delusioni ne abbiamo viste e continueremo a vederne ancora. Come eredità di quelle considerazioni ci ricordò una delibera, la n.173 del 28 luglio 1972 sulle ”Iniziative da assumere per il collegamento di Matera con la rete delle ferrovie dello Stato”. Contenuti validi di dopo 50 anni, o quasi, con i riferimenti al Governo, al Cipe sulla tratta Cerignola-Matera-Metaponto ”sì da potenziare- era scritto- un’unica, poderosa fascia di infrastrutture, individuabile nell’asse attrezzato dalla Bradanica”. Riferimenti anche alle Calabro lucane e alla condizioni di Matera (dopo due anni sarebbe venuto il progetto di interramento della linea urbana” e alla necessità di fare sistema. Abbiamo visto cosa accaduto durante gli incontri nella prima fase di confronto, per Matera 2019, tra enti locali e il ministro delle Infrastrutture Graziano del Rio, che aveva insistito con la giunta guidata da Marcello Pittella di prospettare delle priorità e non la lista della spesa sulle decine di opere pubbliche della Basilicata. Alla fine i fatti hanno confermato oggi, che l’anno da capitale europea della cultura è passato, quella assenza di determinazione, con tutti i ”tira e molla” sulla Ferrandina-Matera di Trenitalia, l’impegno disimpegno della Puglia a finanziare i costi di esercizio fino a Taranto, la bocciatura sul prolungamento della linea da La Martella (in esercizio fra un triennio e passa) in direzione adriatica, l’empasse sul mancato avvio del centro intermodale gomma -ferro delle Fal al rione Serra Rifusa la precarietà del servizio navette bus per aeroporto Bari e stazione Ferrandina, l’adeguamento della strada statale n.7 per Ferrandina ferma al progetto preliminare, mentre si è fermi sull’annoso cantiere su un trentennale lotto della Bradanica. Sbloccato il cantiere per la messa in sicurezza della Basentana, con l’avvio dell’appalto per il posizionamento dei guard rail da Calciano a Metaponto. E potremmo continuare. L’ex sindaco Gallo, conoscendone tempra e determinazione, sarebbe stato più concreto anche oggi che si parla e si continuerà a parlare per il prossim biennio (forse) di zona economica speciale (zes) tra Porto di Taranto e retroporto eterogeneo della Basilicata. Si sarebbe dovuto partire dalle priorità, dai servizi delle aree del Materano a cominciare dalla Valbasento che ha un centro intermodale, collegamento ferroviario, progetto di piattaforma logistica , aviosuperficie e una posizione davvero strategica sulle rotte portuali e di altre aree produttive. Servono fatti. L’ex sindaco ed ex presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale, aldilà delle valutazioni, che ognuno vorrà fare sul suo operato, aveva un altro merito che era quello di informarsi e di riflettere prima di commentare, come abbiamo avuto modo di apprezzare. E contavano i fatti, le valutazioni, apprese anche alla vecchia maniera con una sana e quotidiana lettura dei giornali. Una abitudine e una volontà che i parenti hanno rispettato anche per l’ultimo viaggio.