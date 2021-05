C’è chi non si rassegna, lotta e finisce per pagare con la vita, dopo minacce, provocazioni, la coerenza di volersi battere nella e per la legalità, in posto difficili dove la fiamma della libertà rischia di spegnersi se resti da solo o a causa del soffio subdolo di quanti tramano nell’ombra. Ma quando si vive di libertà, affidandosi alle frequenze e al microfono di una radio libera(radio Aut) come fu per Peppino Impastato a Cinisi (Palermo) nella Sicilia degli anni Settanta, e allora si fanno scelte radicali anche contro la propria famiglia. Si va in trincea con tutti e due i pugni chiusi, con la consapevolezza che quella energia e ostinazione nel denunciare prevaricazioni e sopraffazioni prima o poi potrebbe essere spenta. Ed è quello che ci racconta Francesco Calculli, con tanto di riferimenti storici e di prima mano, tratti da quell’archivio documentale che è il museo della Resistenza italiana e del Comunismo di Matera. Un compagno che ne ricorda un altro… e poi un altro, come hanno fatto tanti scrivendo, ricordandone la figura nel solco di una memoria segnata da 100 passi verso la legalità, che in questo Paese è costellata da ostacoli come accade per la questione morale. Sì, 100 passi e passa. Come ” I cento passi” del film girato e diretto nel 2000 da Marco Tullio Giordana dedicato alla vita e all’omicidio di Peppino Impastato, attivista impegnato nella lotta alla mafia . E poi la colonna sonora di una vita sacrificata per la legalità e la libertà, cantata dai Modena City Ramblers https://www.youtube.com/watch?v=wE6a-cT6oss, fino al Murales che campeggia a Matera in via Einaudi e che andrebbe restaurato.



MATERA 9 MAGGIO 2021: IL VOLTO DI PEPPINO, IMPRESSO SU UNO DEI MURI DI VIA LUIGI EINAUDI. A 43 ANNI DAL’ASSASSINIO NOI NON LO DIMENTICHIAMO PEPPINO IMPASTATO! di F. Calculli Quarantatrè anni fa la morte di Peppino Impastato, giovane militante di sinistra brutalmente assassinato a Cinisi, il 9 maggio 1978, all’età di 30 anni, subito dopo una violenta aggressione fisica, venne fatto saltare in aria sui binari della ferrovia. Oggi a Matera c’è un grande murale che lo ricorda. Il ritratto di Peppino, impresso su uno dei muri di via Luigi Einaudi, porta la sua presenza nella quotidianità e nella vita di ogni giorno. E’ un fortissimo monito per continuare a combattere il fenomeno mafioso, che come diceva Giovanni Falcone: “avrà una fine e noi siamo convinti che ce l’avrà”. La famiglia di Peppino era una famiglia mafiosa : il padre Luigi e lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso con un’autobomba nel 1963. Ma, il giovane comunista Peppino, in rottura con il padre, nel 1965 fondava il giornale “L’Idea Socialista” e aderiva al PSIUP. Nel 1968 è con i contadini nelle lotte contro gli espropri per la costruzione della terza pista dell’aeroporto di Palermo, in territorio di Cinisi. Nel 1975 costituiva il gruppo “Musica e cultura”, che svolgerà attività culturali: cineforum, musica, teatro, dibattiti. Il 1976 è l’anno della nascita di “Radio Aut”, una radio autofinanziata, con cui Peppino denunciava quotidianamente i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalamenti, che avevano un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga, attraverso il controllo dell’aeroporto. Il programma più seguito era “Onda pazza”, trasmissione satirica con cui sbeffeggiava mafiosi e politici. Nel 1978 si candidava nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Condannato a morte dalla mafia, venne assassinato nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978.



La memoria è una trama di vicende, non un solo tempo lineare, che si misura anche nella collettività, nell’appartenenza a dei valori e nella condivisione. Le strisce rosse sul ritratto di Peppino rimandano all’unità: a lottare ancora insieme contro questo sistema che produce miseria, ingiustizia, sfruttamento, e criminalità mafiosa non solo nel contesto italiano. Ho scoperto questo murale quasi per caso, e ignoro il suo autore.

Lascio un pezzo di cuore qui su questo muro, e rivolgo un pensiero anche a Felicia, la mamma di Peppino, scomparsa il 7 dicembre 2004, due anni dopo la condanna degli assassini del figlio. Aveva lottato, senza tregua, per la verità, per denunciare il depistaggio messo in atto da parte di chi rappresentava lo Stato. Per rendere giustizia a quel figlio ammazzato dalla mafia. Compagno Peppino, che altri, molti altri, possano continuare sulla tua strada!