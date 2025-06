Con Papa Leone il ‘’ruggito’’ della Chiesa di sempre. E anche la I.A sarà domata

Forse verrà fuori una enciclica ad hoc per tenere la barra dritta su quella innovazione, che contrassegna l’evoluzione per alcuni, l’involuzione secondo altri dalla nostra vita, che sta passando per l’intelligenza artificiale ‘’ Artificialis intelligentia’’’ con l’aggiunta- chissà- di altro termine latino. Populusque può andare… Ma c’è tempo e Franco Vespe dalla sagrestia di letture paoline, bibliche e temporali dopo l’elezione del nuovo Pontefice, il cardinale ‘’intercontinentale’’ Robert Francis Prevost, ricorda che la Chiesa ha sempre mantenuto la barra dritta e scelto l’uomo giusto per i tempi giusti. E qui gli esempi si perdono nel secolo scorso, a cominciare dal ‘’papa buono’’ Giovanni XXIII. Per farla breve è il Papa che dovrà tener conto di tradizione e innovazione, con l’intelligenza della fede. C’è posto anche per quella artificiale, ma deve essere sempre l’uomo- dotato di spirito critico, di analisi, di creatività- a governarne i processi. La Pace si costruisce nei fatti guardando gli uomini negli occhi e nel cuore. E dubitiamo che l’Intelligenza artificiale, protesa e impiegata com’è verso il business. Trampisti della Borsa sul ‘’chi va là?’’. C’è un Leone che può far scappare il Toro da Wall Street….



LE RIFLESSIONI DI VESPE

Abbiamo così il nuovo Papa. Si è fatto chiamare Leone XIV. Un nome che idealmente lo mette nella scia del XIII che avviò la costruzione della dottrina sociale della Chiesa a cavallo dei due secoli scorsi. Una dottrina sociale che si inserì tra le dottrine collettivistiche di stampo socialista e le teorie liberiste. Dottrina che ha poi assunto varie forme e plasmato il cattolicesimo democratico, In Italia come in altri paesi europei. Una dottrina fondata sulla cooperazione interclassista e sulla promozione del protagonismo sociale dei corpi intermedi, basata sui principi di sussidiarietà e solidarietà. Dottrina tutt’altro che corporativistica come erroneamente ha sentenziato il Prof. Cassese. Fra l’altro lo stesso Cassese, ha fatto l’errore da bar che Leone XIII fosse stato il primo papa dopo la perdita del potere temporale del Vaticano. Non è così! In verità Pio IX fu il primo papa “senza terra” e non la prese tanto bene! Ma non divaghiamo. Nel giudicare un papa mi sono affidato sempre a mia nonna, fino a quando era in vita. Lei era una fan appassionata di Giovanni XXIII. La sua casa di Garaguso era piena di ritratti del Papa buono. Paolo VI invece non lo sentiva vicino. Troppo raffinato intellettualmente e risultava per questo poco empatico ai suoi occhi. Piaceva molto al contrario il grande Papa Luciani. “Questo è un altro papa buono!”. Ma come sappiamo non potè goderselo se non per poco più di un mese. Al contrario non fu affatto entusiasta di Wojtyla. “Fa troppa politica!” sentenziò. Non conobbe Ratzinger ma lo avrebbe sicuramente classificato come Paolo VI. Papa Francesco l’avrebbe liquidato invece alla stessa maniera di Wojtyla: “troppa politica!”. Leone di oggi l’avrebbe francamente spiazzata. Uomo di cultura raffinata certo ma, nello stesso tempo, molto empatico ed amabile. Ma torniamo all’elezione di Prevost. La scelta del nome denota e sottolinea la sua sensibilità sociale. Viene dall’America. L’ha attraversata tutta. È nato nell’opulenta Chicago ma ha operato nel povero Perù edificando quella diocesi. Se vogliamo la sua esperienza pastorale non si discosta molto da quella di Papa Francesco. Nel rimarcare con forza è continuamente che lui è uomo che costruisce ponti nei fatti prende le distanze dalla ideologia MAGA (Make America Great Again) che sta caratterizzando l’era trumpiana e rispetto al quale come cardinale ha preso più volte posizioni ortogonali a quelle della Presidenza USA.



Laureato sia in matematica che in filosofia, possiede una solidissima formazione culturale che lo mette in condizione di cogliere le epocali sfide dell’oggi. Come Leone XIII fu chiamato a gestire la transizione di una economia che da agricola si stava trasformando in industriale e cocenti erano le sfide per garantire i diritti dei nuovi lavoratori catapultati dinanzi a catene di montaggio alienante e senza tutele certe. Oggi la sfida è l’irruzione nel mondo del lavoro dell’intelligenza artificiale il cui utilizzo pone questioni vecchie ma anche inedite. Vecchie perché con la rivoluzione industriale la fatica dell’uomo è stata sempre più sostituita con il lavoro delle macchine. il Luddismo che voleva distruggerle, fu la reazione più cieca a questa novità. Poi si scoprì che semplicemente con le macchine non veniva soppresso il lavoro dell’uomo ma semplicemente lo si trasformava. Così sarà con l’intelligenza artificiale. Anche per essa affiorano comunque atteggiamenti neo-luddistici. Infatti La vera ed inedita sfida che sconcerta è che le nuove macchine potranno sostituire anche il lavoro intellettuale creativo dell’uomo. Le implicazioni etico morali sono per questo particolarmente esigenti. Questo Papa sembra essere poderosamente attrezzato culturalmente per padroneggiare il tema. Francamente poi la retorica che ha salutato la nomina di Leone è grottescamente tracimata! E’ il Papa a cui sta particolarmente a cuore la pace! Ma se per tutto il 900 fino ad oggi il tema della pace e la tragedia della sua perdita è stata particolarmente a cuore ai pontefici. Come non citare Pio X nel 1914 con la esortazione apostolica “Dum Europa” chiese ai regnanti alla vigilia della grande guerra che allontanassero «quanto prima le funeste fasi di guerra». Benedetto XV nel 1917 scrive una lettera ai capi dei popoli belligeranti chiedendo di giungere “quanto prima alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale, ogni giorno più, apparisce inutile strage”. Come non citare Pio XII e la sua famosa frase pronunciata pochi giorni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale: “niente è perduto con la pace tutto è perduto con la guerra”. E ancora Giovanni XXIII con la sua straordinaria enciclica “Pacem in Terris” e la cruciale mediazione che fece fra Krusciov e Kennedy durante la crisi dei missili cubani del 1962.



Quando si esalta Papa Francesco, così come Leone, per il suo impegno per la pace, si esalta il magistero petrino che da sempre, una volta perduto il potere temporale, si è sempre prodigato fattivamente per promuovere la pace del mondo. Il nostro Leone ha capito che oggi, come i suoi predecessori avvertirono nel proprio tempo, l’urgenza della pace è davvero cocente e di primaria importanza. Questa continuità magisteriale sul tema della pace ci dà il senso ed il significato del richiamarsi alla tradizione: non pizzi e merletti ma fissare e difendere invarianti universalistici propri della dignità umana che Dio progressivamente rivela nella storia. Infine la questione dell’opzione dei poveri. Ma che nausea questo sperticarsi in elogi per Francesco come per Leone, sulla loro opzione per i poveri. Signori giornalisti e politici della domenica da sempre la Chiesa, da quando esiste, lo ha fatto. Ma perché il Vangelo lo esige! Ma il discorso della montagna del Vangelo lo conoscete o no? Pur con tante contraddizioni e vergognosi scandali, la Chiesa ha messo sempre al centro del suo magistero la preoccupazione per le povertà. Ma possibile che si ignori che le prime forme di welfare siano state promosse dalla Chiesa ? Per fare questo la Chiesa ha bisogno di essere ricca! Una Chiesa povera come può fare a contrastare le povertà ? Buttate pure fra le braccia di religioni più esotiche ma sappiate che state cercando lì profumi già sparsi nella storia dal Vangelo qui! Né più né meno Leone è in continuità con la tradizione magisteriale della Chiesa. E’ stato scelto perché capace di declinare la grammatica del Vangelo con il linguaggio dei tempi moderni.